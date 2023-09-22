مونديال بناء الأجسام 5 أكتوبر في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر ومس وورلد» لبناء الأجسام، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عن التوقيتات الرسمية للبطولة التي ستقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وذلك خلال الفترة 5 - 7 أكتوبر المقبل.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعبدالعزيز بوهندي المستشار في الهيئة العامة للرياضة، وخليل معروف مدير البطولة، وممثلي شرطة الفجيرة والدفاع المدني والجهات الحكومية في الفجيرة.

وأكد الشيخ عبدالله الشرقي، أن بطولات بناء الأجسام التي تنظم سنوياً في إمارة الفجيرة، لها مكانة مميزة بين البطولات الدولية، وأنها ساهمت في نقلة نوعية للعبة على المستويين الإماراتي والدولي، لما حققته من مكاسب إيجابية مميزة، وعبّر الشيخ عبدالله الشرقي، عن سعادته للاستعدادات الكبيرة التي أنجزتها اللجنة المنظمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز