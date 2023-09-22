دبي تستضيف أول بطولة لـ «السكوتر الكهربائية»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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كشف الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة ومجلس دبي الرياضي عن تفاصيل بطولة كأس دبي للسكوتر الكهربائية، التي تقام 16 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 من نخبة الدراجين العالميين. ويأتي تنظيم البطولة في إطار عام الاستدامة في الإمارات، حيث تستضيف دبي قمة المناخ «كوب 28 » نوفمبر المقبل. وسيتم تصميم حلبة شوارع فريدة من نوعها في وسط مدينة دبي حتى يتمكن الدراجون من التسابق حول المعالم البارزة عبر الممرات والجسور بسرعات تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث فيه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأليكس فورز رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وخليل بشير نائب رئيس الاتحاد الدولي.

وتمّ الإعلان عن تصميم «سكوتر RS-Zero» نسخة DXB خصيصاً لكأس دبي، وهي أسرع سكوتر للسباقات في العالم، بحيث تتخطى سرعتها القصوى 140 كلم / الساعة، بل هي تجسّد حالة فنية بتكنولوجيتها، وتتمتع بزاوية مائلة بأكثر من 58 درجة، وقد صُمّمت لتكون الأفضل لناحية تقديم أفضل أداء.

ويقود الاتحاد الدولي حملة تطوير وسائل التنقّل الصغيرة كشكلٍ جديد ومثير للسباقات ولاستدامة أكثر في التنقّل ضمن المدن عبر الآليات الصغيرة.

ويهدف التعاون مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة أول كأس دبي للسكوتر الكهربائية، إلى الريادة في تطوير السلامة والبنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع التنقل، السريع النمو عبر هذه الآليات.

حدث عالمي

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يسرنا أن نعلن عن حدث عالمي كبير وجديد هو كأس دبي للاسكوتر الكهربائي الذي سيستقطب نخبة من سائقي هذه الوسيلة الحديثة في التنقل الذين سيقدمون عروضاً لمهاراتهم وللقدرات الكبيرة التي تحملها الاسكوترات التي صممت خصيصاً للبطولة والتي تضاهي سرعتها سرعة السيارات.

هذا الحدث سيكون عرضاً لمهارات السائقين ولابتكارات الصانعين وللآفاق الكبيرة التي تحملها صناعة هذا النوع من وسائل النقل الحديثة التي تتجاوز كونها وسيلة نقل نظيفة وسريعة الانتشار لتصبح وسيلة للتنافس في عالم رياضات السرعة، وإثارة تنافس المركبات الكهربائية».

فرصة

وأضاف حارب: «نحن سعداء أن ينطلق هذا الحدث من دبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لوسائل النقل الصغيرة، كما يسرنا أن يتابع جمهورنا من مجتمع دبي ومن الجماهير التي ستحضر إلى الدولة خصيصاً لمتابعة الحدث أجمل المنافسات في مسارات سيتم اختيارها لتمنح المتسابقين مساحة كافية لإظهار مهاراتهم وقدراتهم.

كما تمنح المشاهدين من كل مكان الفرصة لمشاهدة جمال مدينتنا دبي وجاهزيتها لاستضافة جميع أنواع البطولات الرياضية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، في الوقت الذي نسعى فيه لتوفير الفرصة للمتسابقين لتقديم أقوى المنافسات فإننا أيضًا نعمل مع الاتحاد الدولي على ضمان سلامة وأمان المشاركين، والجماهير على حد سواء.

هذه البطولة ستكون إضافة مميزة لقائمة البطولات في دبي سنوياً وهي تؤكد حرصنا على التنوع في البطولات والفعاليات لنقدم للعالم أجمع ولقطاعنا الرياضي وجمهورنا من مختلف الجنسيات أحداثاً جديدة ومشوقة بشكل مستمر».

وقال أليكس فورز رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة: «يسعدني أن أتخذ هذه الخطوة المهمة في مدينة تسعى جاهدة لإيجاد حلول تنقّل جديدة. سيعرض هذا الحدث الفريد إمكانات التسابق عبر الآليات الصغيرة وسط مقاربة مبادئ السلامة غير المنقوصة في مدن المستقبل. هذه اتفاقية تاريخية للاتحاد مع مجلس دبي الرياضي وتشير إلى مستقبل مشرق».

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