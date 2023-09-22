الإمارات مع البحرين ولبنان وسوريا في تصفيات «سلة آسيا»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة مع لبنان والبحرين وسوريا، وذلك في مراسم القرعة التي جرت في العاصمة القطرية، ومثل الاتحاد الإماراتي فيها راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية، وسوف تنطلق التصفيات في شهر فبراير 2024، ويتأهل 16 منتخباً لكأس آسيا من أصل 24 منتخباً مشاركاً في التصفيات. ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه للبطولة وسيصبح عددهم 12، وتخوض المنتخبات الستة أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة الملحق ويتأهل من بينها 4 منتخبات للبطولة وضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلند وأستراليا وكوريا وإندونيسيا.والثانية الصين تايبيه وهونج كونج والفلبين ونيوزلندا.

، والثالثة الصين وغوام واليابان ومنغوليا، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات العراق والأردن وفلسطين والسعودية، والخامسة إيران وكازاخستان والهند وقطر.

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