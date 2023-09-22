رفع علم الإمارات بقرية الرياضيين في هانغتشو اليوم

المصدر: هانغتشو – البيان

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تشهد قرية الرياضيين في هانغتشو الصينية، اليوم، مراسم رفع علم دولة الإمارات، ضمن مراسم الاحتفاء بالوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تستمر حتى 8 أكتوبر المقبل. وسجل منتخبنا الوطني للشراع بداية جيدة ضمن مسابقة الكا 4 من خلال مشاركة محمد الزعابي وكاميليا القبيسي، ويستكمل منتخبنا مشواره اليوم بمسابقتي الكا 6 بنات الفئة الأولمبية عن طريق ضحى آل بشر. كما يشارك عادل خالد بمسابقة الكا 7 بالفئة الأولمبية للرجال. ويبلغ إجمالي عدد السباقات 9، لفئة الكا 4، و10 لفئة الكا 6، ومثلهم لفئة الكا 7 وسيتم احتساب النقاط في ختام السباقات بصورة تراكمية.وأكد محمد الزعابي قوة المنافسات في ظل وجود نخبة من اللاعبين الآسيويين أبرزهم التايلاندي ويكي بهانوب بطل العالم، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت قائمة حتى نهاية السباقات.

التجديف

وعلى صعيد منافسات التجديف حل حمد المطروشي لاعب منتخبنا للتجديف في المركز الرابع بالجولة الثانية للفردي مسجلاً زمناً وقدره 8:02.89 دقائق بمسابقة الفردي وخرج من قائمة المتأهلين للمنافسة على الميداليات وسيخوض السباق الأخير لتحديد المراكز.

6 رياضات

وصلت أمس بعثات منتخباتنا لـ6 رياضات إلى مقر القرية الرياضية في هانغتشو وهي الشطرنج، المبارزة، الدراجات، الرماية، السباحة، والرياضات الإلكترونية، فيما تصل اليوم منتخبات التايكواندو، ومنتخب كرة السلة، والرجبي.

وتضم بعثة منتخب الشطرنج 5 لاعبات هن: وافية درويش وروضة السركال وعائشة سرحان المعيني وعنود عيسى وموزة المنصوري، ويرافق البعثة الكوبي التر أرانسيبيا مدرب منتخب السيدات والإدارية هند محمد سالم النعيمي، وتنطلق المنافسات الأحد المقبل وتستمر حتى 7 أكتوبر المقبل.

وبضم منتخب المبارزة 4 لاعبات هن: الهيام البلوشي ونورة البريكي (فلوريه سيدات)، وزينب الحوسني وشيخة الزعابي (الإيبيه سيدات)، إضافة إلى 4 لاعبين بمسابقة (الإيبيه رجال) هم: خليفة الزرعوني، ومحمد المازمي، وعبدالله الحمادي، وعمران البلوشي.

ويشارك منتخبنا للدراجات في سباقات الطريق والمضمار والدراجة الجبلية، من خلال 7 لاعبين ولاعبتين هم: أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف الكعبي وعبدالله جاسم العلي وعبدالله الحمادي ويوسف ميرزا، بجانب صفية الصايغ وزهرة حسين، فيما يشارك خليفة الكعبي في سباقات الدراجة الجبلية.

ويضم منتخبنا للرماية كلاً من: سيف بن فطيس، ووليد العريانى، ويحيي المهيري، وإبراهيم خليل، وياسمين تهلك، أحمد الأميري، وغاية آل شهيل، وعائشة الياسي، ويمثل منتخبنا للسباحة 3 سباحات وسباح، حيث تشارك مهرة الشحي وميرة الشحي بسباقي 50 – 100 متر حرة، ومها الشحي بسباقي 200 – 400 متر، عمر الحمادي بسباقي 50 – 100 متر ظهر.

وضمت بعثة الرياضات الإلكترونية كلاً من: علي الحمادي وأحمد السويدي في لعبة «فيفا،» وبطي المنصوري وأحمد السويدي وخليفة الظاهري وحارب المنذري وفارس المزروعي ومحمد المطروشي بلعبة الأساطير، وراشد العوضي ومحمد البناء بلعبة ستريت فايتر.

وصول

ويمثل الثنائي عبدالله المازمي وحسين المسماري،منتخبنا للتايكواندو ويضم منتخب كرة السلة 12 لاعباً هم: راشد أيمن، حامد عبداللطيف، راشد سالم، فيصل محمد، عمر خالد، راشد الزعابي، جاسم محمد، خالد خليفة، قيس عمر، محمود وسيم، هزاع عمر، عبدالعزيز خليفة، ويضم الجهازان الفني والإداري كلاً من: الدكتور منير بن الحبيب مديراً فنياً ويعاونه كل من: سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، مساعدين، وتضم البعثة راشد النقبي مديراً للمنتخب، وعلي الحمادي إدارياً.

ويصل منتخبنا للرجبي الرجال قادماً من معسكر هونغ كونغ وتضم 15 لاعباً، ويشارك منتخبنا في المجموعة الرابعة بالدورة، ويبدأ مشواره 24 الجاري وسيلعب مع نيبال وأفغانستان والصين.

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