زايد الطاهر وعهود عيسى بطلا «الإمارات للشطرنج»

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز زايد سلطان الطاهر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بلقب بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تحت 20 سنة ، التي نظمها اتحاد اللعبة بنادي دبي للشطرنج والثقافة.وحسم الطاهر الجولة السابعة برصيد 6 نقاط، وجاء زميله يحيى شعيب ثانياً ، وحمد بدر «الشارقة للشطرنج» ثالثاً، بكسر التعادل أمام راشد الحميري «أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية». وأحرزت عهود عيسى لاعبة الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، المركز الأول تحت 20 سنة للإناث، وتلتها لطيفة الدرمكي «أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية»، وتساوت زينب درويش «العين للشطرنج والألعاب الذهنية» وزميلتها أمل الشامسي وعبير المازمي «الشطرنج للفتيات بالشارقة» بالمركز الثالث.

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