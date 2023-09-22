ثنائي الوحدة مهدد بالغياب عن قمة شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يواجه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة؛ المدافع علاء الدين زهير، ولاعب الوسط، البرازيلي آلان ماركيز، خطر الغياب عن صفوف العنابي في مواجهة شباب الأهلي في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.وحصل علاء الدين زهير وآلان ماركيز على إنذارين في مباراتي الوحدة مع البطائح والجزيرة في الجولتين الأولى والثانية بواقع بطاقة صفراء في كل مباراة، وباتا مهددين بالغياب عن قمة شباب الأهلي في حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء في مباراة حتا بالجولة الثالثة. وينتظر أن يدعم صفوف الوحدة أمام حتا عودة بعض المصابين أبرزهم طحنون الزعابي ومحمد عايض .

فيما يستمر غياب سهيل المنصوري وعبد الله حمد. كما يدعم الفريق الثلاثي الدولي الحارس محمد الشامسي وأحمد نور الله وعبد العزيز البلوشي بعد حصولهما على راحة في مباراة الإمارات. واكتملت قائمة أجانب الوحدة بالتعاقد مع الروسي زليمخان باكاييف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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