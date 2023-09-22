الإيطالي ماتيرازي يزور نادي الجزيرة الحمراء

المصدر: (رأس الخيمة – البيان )

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زار ماركو ماتيرازي نجم الكرة الإيطالي ولاعب نادي إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي السابق،وسفير شركة راسينج سيتي،نادي الجزيرة الحمراء على رأس وفد ضم موريس بنجولي وناصر التميمي الشريكين في الشركة،وبحث مجلس إدارة النادي برئاسة سيف الزعابي،مع الوفد سبل التعاون الرياضي المشترك، بحضورعلي الغزالي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الناصر عمران أمين السر، وحسن الزعابي مشرف الفريق الأول للكرة، وأحمد العلكيم أمين السر المساعد. وقام الوفد بجولة في ملاعب النادي واطلع على منشآته وتابع تدريبات فرق كرة القدم ، وأشاد ماتيرازي بالاهتمام الكبير بالفرق الصغيرة،فيما أهدى سيف الزعابي درع النادي وقميص فريق الكرة إلى ماتيرازي.

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