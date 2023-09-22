700 لاعب ولاعبة في مونديال «الخماسي الحديث»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث عن تفاصيل البرنامج الزمني لبطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 15 دولة، في مسابقتي الرماية بالمسدس الليزر والجري، (غلوبال ليزر رن)، والتي ستنطلق غداً في صالة نادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة، ومجلس الشارقة الرياضي.وعقد اتحاد الإمارات للخماسي الحديث مؤتمراً صحفياً أول من أمس بحضور الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي رئيس الاتحاد، وناصر سلطان المعمري نائب رئيس الاتحاد، وأحمد أبوزيد المدير الفني للمنتخب.وأكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيسة الاتحاد رئيسة اللجنة المنظمة، أن المنافسات تكتسب أهمية كبرى كونها تواكب احتفالات الاتحاد بمرور عام على إشهاره، وأنها ستساهم في نشر اللعبة والترويج لها.

وأضافت : نتطلع لإقامة بطولات عالمية تشمل جميع ألعاب الخماسي الحديث خلال الفترة المقبلة.

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