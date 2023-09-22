3 مباريات ودية لـ «أبيض الشاطئية»  مع السعودية

المصدر: (دبي - البيان)

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يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية لخوض 3 مباريات ودية مع نظيره السعودي أيام 23 و 27 و 28 الجاري، ضمن معسكره الحالي في دبي، في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال «الشاطئية» الذي تستضيفه الدولة فبراير المقبل.وتضم قائمة منتخبنا في المعسكر 21 لاعباً، هم: محمد الجسمي، حميد جمال، هيثم الكعبي، عبدالله دهقاني، كمال علي، سعيد عيد، وليد محمدي، علي محمدي، عبدالله عباس، أحمد الملاحي، حميد المراشدة، مصعب عمر، وليد بشر، أحمد بشر، راشد عيد، عباس علي، سيف الجلاف، عبدالله البوم، إبراهيم الشامسي، سلطان إسماعيل، عبدالرحمن محمد.

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