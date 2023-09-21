ماكلروي يشارك في «دي بي ورلد للغولف» بدبي

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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سيعود الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، إلى دبي للمشاركة في بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، وتعتبر البطولة الخامسة في سلسلة رولكس لبطولات النخبة، والختامية لموسم 2023 لجولة دي بي ورلد التي تقام برعاية من موانئ دبي العالمية، وتحمل شعار «السباق إلى دبي».

ويسعى الإيرلندي الشمالي إلى التتويج بلقب «السباق إلى دبي» ورفع كأس هاري فاردون لأفضل لاعب خلال الموسم للمرة الخامسة في مسيرته، عندما يتواجد في بطولة جولة دي بي ورلد، وهو الذي يحتل صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» بالتعاون مع رولكس هذا الموسم، مستفيداً من تحقيقه لقبي بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك وجينيسيس الأسكتلندية المفتوحة، وكلاهما ضمن قائمة بطولات النخبة لسلسلة رولكس، علماً أنه تصدر ترتيب الموسم منذ مارس الماضي عقب بطولة دبليو جي سي ديل تكنولوجي، ولا يزال على القمة لحد الآن.

ويحمل ملعب الأرض الذي تقام عليه منافسات بطولة جولة دي بي ورلد، ذكريات سعيدة للإيرلندي الشمالي، الذي فاز بلقب هذه البطولة تحديداً مرتين فيها، ليحفر اسمه جنباً إلى جنب مع الإنجليزي بيتر أوستروهويس الفائز باللقب المرموق أربع مرات أيضاً.

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