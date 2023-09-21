«يد الشارقة» بطل كأس السوبر للمرة السادسة توالياً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة أن الفوز بكأس السوبر الإماراتي لكرة اليد للمرة السادسة توالياً إنجاز جديد يضاف إلى فريق اليد بالنادي الذي يسعى بكل جهد للمحافظة على إنجازاته السابقة والحالية، وهو ما وضعناه هدفاً أساسياً في بداية الموسم للمحافظة على المكتسبات، والنظرة المستقبلية للتفوق وتحقيق الإنجازات على المستوى الخارجي.

من جانبه، أعرب محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال الحصان: إن ثنائية الموسم تمنح الفريق والمنظومة دفعة إيجابية في باقي استحقاقات الموسم الطويل.

وأشاد الحصان بأداء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مثنياً على روحهم العالية وإصرارهم على التتويج بالكأس، وموجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى الحزامي ولمجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة علي سالم المدفع، على الدعم ومتابعتهم المتواصلة.

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