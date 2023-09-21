«دبي الرياضي» يعزز التعاون مع المجلس الدولي للكريكت

المصدر: دبي- البيان

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أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، على مكانة دبي المرموقة في استضافة البطولات الدولية المختلفة، وكذلك استضافة مقرات الاتحادات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع الرياضة، بفضل توفر جميع عوامل النجاح والجذب للاتحادات والبطولات، وفي المقدم منها التشريعات والبنية التحتية المتكاملة وجودة الحياة، كما أكد على أهمية رياضة الكريكت ومكانتها المميزة بين نخبة الفعاليات الرياضية الدولية العديدة، التي تقام في دبي سنوياً، وتستقطب نخبة لاعبي العالم، ومشاركين ومشاهدين من مختلف دول العالم، وذلك بفضل الرعاية التي تنالها هذه الرياضة، واستضافة دبي لمقر المجلس الدولي للكريكت، ومقر الاتحاد الآسيوي للكريكت أيضاً، ووجود منشآت رياضية ممتازة، في مقدمها استاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية.

وأعرب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن حرص المجلس على تعزيز التعاون مع المجلس الدولي للكريكت، والاتحادين الإماراتي والآسيوي للكريكت، بما يسهم في نشر ممارسة اللعبة وتطويرها.

جاء ذلك خلال زيارة كريغ باركلي رئيس المجلس الدولي للكريكت، وخالد الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للكريكت، إلى مقر مجلس دبي الرياضي، يرافقهم جيف الاردايس المدير الفني للمجلس الدولي للكريكت، ومبشّر رحماني السكرتير الفني لاتحاد الإمارات للكريكت، حيث استقبلهم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، بحضور علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس.

أجواء إيجابية

وقدّم كريغ باركلي رئيس المجلس الدولي للكريكت، شكره إلى مجلس دبي الرياضي، على حفاوة الاستقبال، والأجواء الإيجابية التي وجدها خلال اللقاء، وقال «لقد زرت دبي مرات عديدة، ويسرني خلال هذه الزيارة التعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للكريكت، ودبي تعد مكاناً رائعاً لاستضافة البطولات، لتوفر المنشآت والخبرات التنظيمية الكبيرة».

وعبّر خالد الزرعوني عن سعادته بزيارة المجلس، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، وقال «إن انتقال المقر الرسمي للمجلس الدولي للكريكت إلى دبي، يعد إنجازاً كبيراً، ووجوده في الدولة أعطانا دافعاً كبيراً لاستضافة بطولات كبيرة في الدولة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكريكت».

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