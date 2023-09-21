راشد الظاهري يتألق في سباقات يورو - فورمولا 4

المصدر: (روما - البيان)

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واصل البطل الإماراتي راشد الظاهري (15 عاماً) سائق فريق بريما الإيطالي تألقه في بطولة يورو - فورمولا 4، وفاز بالمركز الثالث لفئة «الروكي» خلال سباقه على حلبة «مونزا» الإيطالية بعد أداء مثير في مواجهة منافسيه أنهاه في المركز الثالث بالسباق.

ويعد الظاهري، أحد أصغر المتنافسين على الحلبة، ونجح في تحقيق مركز متقدم وحصد نقاطاً مهمة ليحتل المركز السابع في الترتيب العام للبطولة حتى الآن.

وقال راشد الظاهري: «إنه لشرف لي أن أمثل الإمارات في إحدى أشهر حلبات السباق في العالم».

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