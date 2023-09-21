الوفد الإماراتي يحمل شعلة هانغتشو في «آسياد 19» 

المصدر: هانغتشو– البيان

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شارك الوفد الإماراتي للمرة الأولى في تاريخ مشاركات دولة الإمارات بدورات الألعاب الآسيوية في حمل شعلة دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو بالصين التي تقام خلال الفترة من 23 الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة، حمل الشعلة أحمد الطيب مدير وفد الإمارات، والذي أعرب بدوره عن سعادته وفخره بهذه المشاركة في حدث لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، حيث مرت الشعلة أمام الجماهير المصطفة لمتابعة مسيرتها ضمن محطاتها المختلفة وصولاً إلى المحطة الأخيرة بالملعب الأولمبي بهانغتشو الذي سيشهد حفل افتتاح الدورة.

منافسات

وضمن منافسات البطولة، حلّ حمد سعيد المطروشي لاعب منتخبنا الوطني للتجديف في المركز الخامس بمسابقة التجديف الفردي (كلاسيك) لمسافة 2000 متر، وسجل المطروشي في مستهل مشاركة الإمارات بالدورة زمناً وقدره 8.00.83 دقائق ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة التي شهدت مشاركة 15 لاعباً موزعين على 3 جولات، ويتبقى للمطروشي جولة واحدة اليوم سعياً للتأهل إلى الدور النصف النهائي، إذ يواجه أصحاب الترتيب الرابع والخامس في كافة الجولات الأخرى من منتخبات سريلانكا والسعودية، والكويت، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية.

وأكد المطروشي على أن المسابقة شهدت مشاركة الوزن المفتوح لمستويات عالية من مختلف اللاعبين الآسيويين الذين حققوا نتائج عالمية وميداليات أولمبية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه خاض المسابقة بمستوى الوزن الخفيف، حيث أعرب عن أمله في تحسين رقمه وتحقيق نتيجة إيجابية خلال الجولة المتبقية.

ملاكمة

على جانب آخر، أكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الملاكمة، أن لاعبينا جاهزون للمشاركة في المنافسات التي تنطلق رسمياً السبت المقبل في مدينة هانغتشو الصينية، وقال: وصلنا إلى قمة الجاهزية ومعنويات ملاكمينا عالية وجميعهم متحفزون للمشاركة، سنبذل قصارى جهودنا من أجل تشريف رياضة الإمارات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ويشارك منتخبنا الوطني بـ4 ملاكمين في 4 أوزان مختلفة هم: محمد الحفيتي وزن فوق 90 كجم، وحسين الشمار في وزن 70 كجم، ونواف الزحمي في وزن 57 كجم، وسلطان النعيمي في وزن 52 كجم.

من جهة أخرى، يستهل غداً منتخبنا الوطني للشراع الحديث مشواره بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو بمشاركة لاعب ولاعبة بمسابقة الكا 4 وهم: محمد الزعابي، وكاميليا القبيسي، حيث تقام المنافسات بمركز مركز نينغبو شيانغشان للإبحار، الذي يعد مركزاً للمنافسة والتدريب على الإبحار خلال الدورة الآسيوية.

جودو

وكان منتخبنا الوطني للجودو قد وصل الصين مساء أمس، لخوض منافسات الألعاب الآسيوية، فيما تقام منافسات الجودو بدءاً من الأحد وحتى الأربعاء المقبلين، والتي يدخلها منتخبنا بطموحات كبيرة متطلعاً لبلوغ منصة التتويج، مواصلة لإنجازاته الملونة خلال الدورات القارية الماضية. وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على مخاطبة البعثة وحثها على ضرورة إبراز الوجه المشرق لرياضة الإمارات وذلك في إطار التنافس الشريف.

دراجات

وستغادر بعثة منتخب الدراجات إلى الصين صباح اليوم الخميس من أجل المشاركة في الدورة، ويبحث فيها منتخب الدراجات عن إنجاز جديد، في بعثة تضم 7 دراجين وقيادة المدرب يوسف ميرزا، الذي يقود المنتخب في البطولة الآسيوية برفقة المدرب بدر ثان. تضم بعثة المنتخب: حمد الطنيجي إدارياً، يوسف ميرزا مديراً فنياً، وبدر ثان مدرباً، والمدلك جون، سارجيد، فني دراجات، إضافة إلى 5 دراجين وهم: أحمد المنصوري الذي يشارك في سباق الأومنيوم بالمضمار، وتواجد 4 دراجين في بطولة الطريق وهم: جابر المنصوري سيف الكعبي، عبدالله الحمادي، عبدالله جاسم، كما تضم البعثة لاعبتين وهما: صفية الصايغ وزهرة حسين.

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