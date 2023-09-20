«بينوس لبناء الأجسام» تنطلق 27 الجاري

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ونادي بينوس الرياضي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي عن تنظيم بطولة بينوس كلاسيك، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر الحالي والتي تبلغ قيمة جوائزها المادية 800 ألف درهم، مما يعد أعلى مبلغ لجوائز تقدم في بطولة محلية على مستوى العالم، وتقام منافسات البطولة في نادي بينوس الرياضي في دبي وبمشاركة كبيرة لنخبة الأبطال من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي اقيم بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة المنظمة أنيس بينوس ونخبة من أبطال العالم الإماراتيين.

إشادة

وأشاد الشيخ عبد الله الشرقي بمبادرة نادي بينوس الرياضي، بتنظيم البطولة بكافة فئاتها، مؤكداً أن التعاون المشترك بين الأندية الرياضية واتحاد بناء الأجسام سبق أن حقق مكاسب عديدة وفي مختلف الجوانب الفنية والتطويرية، وكان سببا لانتقاء اللاعبين وضمهم للمنتخب الوطني وأيضا أنها ساهمت بتطوير المحكمين في بناء الأجسام ومختلف الرياضات.

4 بطولات

بدوره، أوضح محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، أن البطولة ستشهد تنظيم 4 بطولات وهي بناء الأجسام والفيزيك والقوة البدنية ومصارعة الذراعين إضافة الى الكيك بوكسنغ، مبيناً لجان الاتحاد ستكون حريصة على تقديم أفضل الجهود للمساهمة بنجاح البطولة وان البنى التحتية المتطورة لنادي بينوس والخبرة الرياضية التي تتمتع بها ادارته شجعت على تنظيم البطولة.

سعادة

من جهته، عبر مدير البطولة أنيس بينوس عن سعادته لتنظيم هذه البطولة، مقدما الشكر لمجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام، مبينا أن الكلفة الإجمالية لتنظيم البطولة يبلغ مليون ومئتي ألف درهم ويعد الأعلى على مستوى البطولات المحلية التي تنظم في الدولة، مبيناً أن اللجنة المنظمة ستعمل على توفير جميع السبل الضرورية التي نؤمن المشاركة المميزة للاعبين وتؤمن الحضور الجماهيري.

فرصة

وأكد احمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، أن البطولة ستكون فرصة مثالية للجهاز الفني للمنتخب الوطني لاستكشاف لاعبين موهوبين جدد لضمهم للمنتخب تمهيدا للمشاركة في بطولة أسيا والعالم المقبلتين ومختلف البطولات، موضحاً أن قيمة الجوائز والبنى التحتية المميزة والمشاركة القوية لنخبة الأبطال المشاركين ستساهم بنسخة تنافسية مميزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز