وفد محاكم دبي يشيد بـ «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد وفد محاكم دبي بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم في تمكين هذه الفئة في المجتمع وجهوده في تهيئتهم من أجل الاندماج الكامل في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية مما كان المرود الإيجابي على مسيرتهم في كل المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد للنادي، حيث أطلعهم ماجد العصيمي المدير التنفيذي على أنشطته المختلفة ومبادراته المتعددة وسعيه لتسخير كل الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم.

وأطلع الوفد على مبادرة العائلة السعيدة، وهي مبادرة اجتماعية تعزز الاستقرار والتماسك الأسري بتقديم محاضرات وفعاليات في هذا الإطار من أجل تحقيق جميع أهدافها المنشودة، مبيناً أن «محاكم دبي» تسعى لمبادرات مشتركة مع نادي دبي لأصحاب الهمم.

وأكد حمد محمد الجناحي مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي أن دورهم ليس قانونياً فقط وإنما لهم أدوار ثقافية ضمن المسؤولية المجتمعية.

وجه حضاري

من ناحيته وصف العصيمي مبادرة «العائلة السعيدة» بأنها تعكس الوجه الحضاري لمحاكم دبي للنزول إلى المجتمع، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تطرقت للتعاون المشترك والشراكات المستقبلية بين محاكم دبي و«دبي لأصحاب الهمم» في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه النادي، وتعزيزاً للتعاون بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وأشار العصيمي إلى أن «دبي لأصحاب الهمم» يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى الإنجازات وترك بصمات بارزة في كل المجالات.

وأضاف: إن الاهتمام الكبير الذي ظلت توليه القيادة الرشيدة والمسؤولين لأصحاب الهمم يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل السير على طريق النجاحات.

ضم وفد محاكم دبي حمد محمد الجناحي مدير إدارة الأحوال الشخصية وأحمد الخزرجي أخصائي توثيق الاتفاقيات الأسرية ومها البستكي رئيس وحدة التميز في إدارة الأحوال الشخصية وفاطمة أحمد مدير مكتب المدير التنفيذي لإدارة الدعاوى.

فيما شارك في الاجتماع من جانب نادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي المدير التنفيذي وحمد بالجافة المدير التنفيذي المساعد وعيسى مخشب مدير إدارة الخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات.

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