طيران الإمارات ترعى «بيروت» لكرة السلة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «طيران الإمارات» شراكة مع نادي بيروت لكرة السلة، أصبحت بموجبها الناقل الرسمي وراعي القميص خلال المواسم الثلاثة المقبلة. وتؤكد هذه الصفقة التزام الناقلة طويل الأمد بدعم كرة السلة في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة، حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة، من خلال التواصل مع قواعد المشجعين من مختلف المناطق ومشاركة شغفهم باللعبة.

وجرى الإعلان عن الشراكة بين طيران الإمارات ونادي بيروت لكرة السلة خلال حدث إعلامي خاص في ملعب كرة السلة الذي زُيّن بالعلامة التجارية لكل منهما، والذي تتدرب فيه فرق النادي وتلعب مبارياتها الموسمية.

الناقل الرسمي

وقالت تماضر قوتلي، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في المشرق العربي: «تعمل طيران الإمارات، باعتبارها الناقل الرسمي وراعي قميص نادي بيروت لكرة السلة، على ترسيخ علاقتها والتزامها تجاه لبنان وعشاق اللعبة. ونحن نتطلع إلى لقاءات الفريق، حين يتوجه إلى الخارج لخوض عدد من البطولات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بداية الموسم، حيث يرتدي أفراده بفخر قمصانهم التي تحمل شعار «طيران الإمارات تميّزٌ دائم».

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