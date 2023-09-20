«فيكتوري» جاهز للجولة قبل الختامية لمونديال فورمولا 1

المصدر: دبي - البيان

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يرفع فريق فيكتوري من وتيرة تحضيراته تأهباً للمشاركة في منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني - ساردنيا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 1) التي تنطلق نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

ويخوض الفريق الذي يضم بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 والمتسابق السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 تدريبات مكثفة على شواطئ دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع بإشراف الجهازين الفني والإداري للفريق قبل توجه الوفد منتصف الأسبوع المقبل إلى روما ومن هناك إلى مدينة أولبيا.

وأشاد أحمد السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار ومتابعة اللجنة الرياضية في النادي برئاسة راشد ثاني العايل وجهود الإدارة التنفيذية بإشراف محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي في سبيل توفير فرص النجاح لمشاركة فريق فيكتوري في الموسم الحالي من بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 1) ومواصلة مشوار الفريق الذي ينافس بقوة على صدارة الترتيب العام.

تأكيد

وأكد السميطي أن الجهازين الإداري والفني في فريق فيكتوري يخططان لتسجيل حضور متميز في المراحل الحاسمة من البطولة العالمية التي تشهد نهاية الشهر الجاري انطلاق منافسات الجولة الرابعة وقبل الختامية على المياه الإيطالية، والتي تعد معترك مفترق طرق في المنافسة على اللقب العالمي، حيث يقف الفريق على مقربة من الصدارة من خلال نجاح المتسابق أريك ستارك في احتلال المركز الثاني في الترتيب العام حالياً برصيد 28 نقطة وبفارق 15 نقطة عن المتصدر.

وقال مدير إدارة الفيكتوري إن إجراء التدريبات والتجارب الخاصة ستفيد كثيراً ثنائي الفريق بطلنا أحمد الفهيم وأريك ستارك، خصوصاً وأن الجهاز الفني يحرص على إجراء تلك التجارب في ظروف مشابهة تماماً لأجواء الجولة المرتقبة في ساردنيا، وكذلك مسار قريب من خط سير السباق المرتقب في ساردينا، والذي سيشكل بالتأكيد تحدياً للمتسابقين في الحدث المرتقب.

ترتيب

يحتل قائد زورق فيكتوري 4 المتسابق السويدي أريك ستارك المركز الثاني في الترتيب العام بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا 1) برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زميله أحمد الفهيم المركز رقم 16 برصيد 3 نقاط. ويحتل فريق فيكتوري المركز الرابع في الترتيب العام للفرق برصيد 31 نقطة، بينما يملك أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 عدد 12 نقطة في الترتيب العام لأفضل زمن.

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