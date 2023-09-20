7 رياضات إماراتية تستهدف ذهب «آسياد 19»

المصدر: دبي - عدنان الغربي، وعلي الظاهري

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تستهدف 7 رياضات إماراتية تحقيق «الذهب» في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية بين 23 الجاري و8 أكتوبر المقبل، التي تشارك فيها الإمارات بوفد رياضي يضم 140 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 20 لعبة، منها 18 فردية هي: الرماية، والفروسية، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، والقوس والسهم، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، والملاكمة، والشراع، والتجديف، والشطرنج، والغولف، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون، إضافة إلى لعبتين جماعيتين، هما: كرة السلة والرجبي.

وتتطلع رياضة الإمارات لتحقيق أفضل مشاركة من ناحية الميداليات بعدما حصدت 13 ميدالية في النسخة الماضية «آسياد جاكرتا 2018» بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات فيما بلغ حصاد الإمارات على مدار مشاركاتها في دورات الألعاب الآسيوية 40 ميدالية ملونة (7 ذهبيات و16 فضية و17 برونزية) وفقاً لإحصاءات اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتضم قائمة الألعاب المرشحة لنيل الذهب في الدورة الجديدة الجوجيتسو، والدراجات الهوائية، والجودو والرجبي والفروسية والشراع الحديث والرماية.

وتتصدر الجوجيتسو قائمة الألعاب التي تراهن فيها الإمارات على تحقيق الذهب وإحراز أكبر عدد من الميداليات بالنظر إلى التألق اللافت الذي حققته هذه اللعبة في مختلف المشاركات الدولية والإقليمية وآخرها لقب بطولة العالم تحت 21 عاماً المرة الرابعة على التوالي.

وأهدت الجوجيتسو الإمارات 9 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، و5 فضيات وبرونزيتين من أصل 13 ميدالية نالتها في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية «آسياد جاكرتا 2018» لتقود رياضة لإمارات لتحقيق أكبر حصاد في تاريخها في الدورة منذ مشاركتها الأولى في سنة 1978 في بانكوك.

توقعات

وأكد فيصل الكتبي، قائد منتخب الإمارات للجوجيتسو والفائز بذهبية 94 كلغ في آسياد جاكرتا في تصريحات صحافية قبل السفر إلى الصين للدفاع عن لقبه في الدورة الحالية أن طموحه إحراز ميدالية ثانية، متوقعاً نيل الإمارات 4 ذهبيات على الأقل في فئة الرجال، كما سيكون للسيدات نصيب من الميداليات بناء على نتائجهن المتميزة في المشاركات الخارجية الأخيرة.

وأضاف: كانت استراتيجية نشر اللعبة في الإمارات ناجحة، إذ تُمارس في الأندية والأكاديميات والمدارس الحكومية والخاصة والقوات المسلحة، إضافة إلى التعاقد مع أفضل المدرّبين في العالم، وإقامة معسكرات بشكل دائم، كل ذلك جعل الجوجيتسو الرياضة الأولى في الإمارات من ناحية الإنجازات.

ويمكن لرياضة الإمارات أن تراهن أيضاً على الدراجات الهوائية لاختطاف إحدى الميداليات الذهبية وخصوصاً في سباقات الطريق على الرغم من المنافسة القوية التي سيواجهها منتخبنا الوطني من دراجي منتخب كازاخستان المحترفين ضمن فريق آستانا العالمي وكذلك منتخب اليابان القوي.

هدف

وأوضح منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أن الهدف من مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الآسيوية حصد المزيد من النقاط للتأهل إلى أولمبياد باريس في سنة 2024 باحتساب «آسياد هانغتشو» البطولة الأخيرة لفئتي الكبار والشباب، مشيراً إلى أن المنافسة قوية ولكن حظوظنا قائمة للظفر بإحدى الميداليات في سباق الطريق للرجال.

وصرح بو عصيبة أن منتخبنا الوطني على أتم الاستعداد لتشريف الرياضة الإماراتية في دورة الألعاب الآسيوية التي تعد الأكبر من نوعها على الصعيد القاري والأقوى من ناحية المستوى الفني.

وكشف بو عصيبة عن مشاركة منتخبنا الوطني في سباقات المضمار والطريق للرجال بقائمة تضم أحمد المنصوري، وسيف الكعبي، وجابر المنصوري، وعبدالله الحمادي وعبدالله جاسم، فيما يمثل منتخب السيدات كل من زهراء حسين وصفية الصايغ في منافسات فردي ضد الساعة وفردي عام، ويضم الجهاز الفني يوسف ميرزا وبدر علي ثاني وشريف عبدالله.

وتراهن الإمارات كذلك على صعود منصة التتويج في رياضة الرجبي التي تشهد تطوراً لافتاً في الفترة الأخيرة، إذ حقق منتخبنا الوطني لقب كأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال في منافسات البطولة التي أقيمت العام الماضي في مدنية بوكيت بتايلاند، ووصافة بطولة كأس سلسلة آسيا للرجبي التي أقيمت بالعين .

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي أن طموح منتخبنا الوطني حصد ميدالية وتأكيد المستويات القوية التي ظهر عليها في الفترة الأخيرة وبعدما أصبح أحد أقوى المنتخبات الآسيوية، وقال: كانت مشاركتنا في الدورة الماضية الأولى لنا في تاريخ الرجبي، وحصلنا على المركز 12 من 12 منتخباً مشاركاً، وبعد مرور خمس سنوات نجزم أن الهدف الرئيس لنا حصد ميدالية تاريخية للرجبي.

وأوضح الظالعي أن منتخبنا الوطني يقيم معسكراً إعدادياً من 12 إلى 22 الجاري ويهدف إلى تحقيق استعداد مثالي وضمان تجانس عناصره وأجرى مباريات ودية بهدف تطوير مهارات اللاعبين وتحسين لياقتهم.

نتائج متميزة

وبإمكان الإمارات أن تعوّل أيضاً على رياضة الجودو التي حققت بدورها نتائج متميزة في الفترة الأخيرة، إذ يشارك منتخب الجودو ببعثة برئاسة ناصر التميمي أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم» واللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، و5 لاعبين هم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وعبدالكريم علي «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».

وأكد ناصر التميمي، أن منتخب الجودو يستهدف تحقيق 4 ميداليات ملونة، مشيراً إلى أن التحضيرات كانت جيدة، وختم قائلاً: تأتي المشاركة ضمن استعدادات المنتخب الأول لبطولة أبوظبي غراند سلام للجودو التي تقام في أكتوبر المقبل.

وتعد رياضة الفروسية من الألعاب التي تعلق عليها الإمارات آمالاً كبيرة في دورة الألعاب الآسيوية، بعدما ضمن منتخب قفز الحواجز في فبراير الماضي التأهل إلى أولمبياد باريس في سنة 2024، في أوّل مشاركة في تاريخه في دورة الألعاب الأولمبية. وأوضح الليبي حسام زميت مدير اتحاد الفروسية مشاركة منتخب الإمارات للفروسية بفريقين، وهما قفز الحواجز والترويض الذي يشارك المرة الأولى في الدورة.

وأكّد زميت أن فريق قفز الحواجز قادر على حقيق نتائج جيدة بعدما وصل إلى أعلى درجات جهوزيته، سواء على صعيد الفرسان أو الخيول، وحقق إنجازات عدة في غير بطولة أوروبية شارك فيها في الأشهر الأخيرة

وتحظى الرماية بفرصة جيدة لتعزيز رصيدها من الإنجازات القارية وحصد ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، إذ تعد الرماية واحدة من أهم الرياضات، وهي الوحيدة التي حققت الذهب الأولمبي للإمارات على مدار تاريخها عن طريق الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في أولمبياد أثينا في سنة 2004، وحصدت العديد من الإنجازات الأخرى.

كما يحمل منتخبنا الوطني للشراع الحديث آمال الإمارات لتحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية قياساً على تألقه في الفترة الأخيرة في العديد من المحافل الدولية والبطولات العالمية ومنها فضية وبرونزية بطولة العالم وبرونزية بطولة آسيا و5 ميداليات ملونة في الدورة العربية، و3 ميداليات ملونة في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي.

ويشارك منتخبنا الوطني في الدورة الحالية بـ4 لاعبين، وهم عادل خالد في فئة (الكا 7)، ومحمد الزعابي في (الكا 4)، وضحى محمد آل بشر في (الكا 6)، وكاميليا خليفة القبيسي في منافسات فئة (الكا 4).

قائمة

وأعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أنه سيشارك بقائمة تضم 10 لاعبين، في 3 ألعاب مختلفة.

وأكد سعيد علي الطاهر الأمين العام للاتحاد أن اختيار القائمة جاء بعد التأكد التام من جهوزيتهم للمشاركة، وحصولهم على المزيد من الخبرات عبر مشاركات محلية وإقليمية ودولية في الفترة الماضية.

حرص

وأكد أسامة عادل قنديل المدير الفني لاتحاد المبارزة أن حظوظ منتخبنا في الآسياد على مستوى الرجال تعد أقوى من السيدات على الرغم من صعوبة المنافسة ولا سيما أن اللعبة تضم 4 لاعبين من آسيا في قائمة أفضل ثمانية مصنفين عالميين، مشيراً إلى أن اتحاد المبارزة حرص على تسخير كل الإمكانات لتجهيز اللاعبين للمحفل الآسيوي .

وأضاف إن منتخب المبارزة يخوض التحدي الآسيوي ليس من أجل المشاركة وحسب وإنما أيضاً بهدف المنافسة على مستوى المنافسة وخاصة على مستوى الشباب، وقال: لا مستحيل أمام أبناء الإمارات في المحفل القاري ولا يمكن إعطاء وعود بحصد ميداليات محددة وسط مشاركة نخبة أبطال آسيا، ولكننا نهدف إلى أن ندخل المواجهات بطموح الفوز.

من جانبه أكد محمد الشبلي المدير الفني لبعثة منتخب الملاكمة لـ«البيان»، أن المنتخب استثمر مشاركته في دورة الألعاب العربية بالجزائر للاستعداد للآسياد إضافة إلى تنظيم معسكر داخلي إلى جانب تنظيم بطولة في أبوظبي بمشاركة 4 دول وهي السعودية والبحرين والعراق والكويت إلى جانب لاعبي الأندية المحلية والمنتخب ويليه معسكر محلي قبل السفر إلى الصين لخوض معسكر خارجي مع أوزبكستان والهند وفلسطين والصين، مشيراً إلى أن بعثة المنتخب تضم 4 لاعبين وستكون المنافسة في غاية الصعوبة نظراً لأهمية الدورة الآسيوية في تأهيل الملاكمين للمشاركة في أولمبياد باريس في سنة 2024.

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