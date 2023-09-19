المصدر: دبي - فايز بجبوج - تصوير - إبراهيم صادق

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توج الشارقة بطلاً لكأس «السوبر الإماراتي» لكرة اليد للمرة السادسة على التوالي، بفوزه اليوم الثلاثاء على شباب الأهلي بنتيجة (25-24)، في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، والفوز منح الشارقة خوض كل من استحقاقي «السوبر الإماراتي - البحريني» في نسخته السادسة، و«السوبر الإماراتي - السعودي»، الذي يقام للمرة الأولى، وبهذا الإنجاز يكون الشارقة قد حقق الثنائية حتى الآن بفوزه يوم الجمعة الماضي بكأس الاتحاد باكورة موسم رجال اليد 2023/ 2024، والذي يتضمن 6 بطولات متنوعة محلية وخليجية.

وبهذا الفوز يكون الشارقة قد وصل إلى اللقب 43 تاريخياً في رقم قياسي جديد للملك الشرقاوي كأكثر الفرق تتويجاً بمسابقات الرجال بعد أن انضم الكأس الجديد إلى خزائن النادي.

سيطرة

وواصل الشارقة إحكامه على لقب «السوبر» بعد نسخة أولى فاز فيها الجزيرة عام 2016، قبل أن يطبق «الملك» هيمنته على ألقاب المسابقة أعوام 2017 و2018 و2019 و2021 و2022 و2023، خصوصاً أن البطولة لم تلعب في نسخة 2020 جراء «جائحة كورونا».

وضرب الشارقة بلقب «السوبر الإماراتي» موعداً للمنافسة على لقب النسخة السادسة من «السوبر الإماراتي - البحريني»، الذي يجمعه مع فريق النجمة بطل «السوبر البحريني».

التتويج

وعقب انتهاء المباراة، قام نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد، ونائبه عبدالسلام المحيربي، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بتقليد شباب الأهلي الميداليات الفضية، وتسليم الشارقة الميداليات الذهبية وكأس البطولة، بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فيصل الطواش، ومن الشارقة محمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة، ومن شباب الأهلي الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي بمجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وتم تكريم حكام المباراة عمر الزبير وراشد محمد، وعلى الطاولة علي جعفر وخالد جمال والمراقب محمد ناصر.

فوز صعب

وجاءت المباراة حافلة بالندية والإثارة وحبست الأنفاس لجميع من في الصالة الزرقاء من خلال أحداثها، حيث جاءت متقاربة المستوى، في ظل فرض التعادل طوال مجريات الدقائق العشر الأولى، قبل أن يبتعد شباب الأهلي تدريجياً بالفارق وإنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة «14/ 11».

واستمر شباب الأهلي بالتقدم في الشوط الثاني لغاية الدقيقة 18 ليدرك الشارقة التعادل 19/19، وظل التعادل مستمراً هدف هنا ومثله هناك لغاية 24/24 في الدقيقة 29، ويخطف الشارقة هدف التقدم برمية جزاء سددها اللاعب زهير نعيم ليكسب المباراة 25/ 24 وكأس النسخة السادسة على التوالي، ويدين الشارقة في حصد اللقب والفوز بالنهائي إلى تألق كل من محترفه التونسي مصباح الصانع، والمصري محمود فايز المقيد ضمن فئة المواليد.

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