تطبيق نظام التسجيل الالكتروني في مباريات الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، استحداث استخدام التسجيل الإلكتروني للمباريات خلال مباريات مسابقات الرجال اعتباراً من الموسم الرياضي الحالي، تمهيداً لتعميمه على جميع المسابقات.

وتأتي هذه الخطوة لمواكبة التطور في استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لتسيير أمور اللعبة، وأكد بدر حبيب حسن مقرر لجنة الحكام، أن استخدام التسجيل الإلكتروني في المباريات سوف يعمل على تقليل أخطاء التسجيل.

وأشار إلى إنه يسمح أيضاً، بالسرعة في التعامل مع مجريات المباراة، وإلى أن لجنة الحكام، عقدت ورشة تدريبية للحكام لشرح آلية استخدام النظام، وتدريبهم على استخدام النظام.

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