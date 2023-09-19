شباب الأهلي والشارقة يتألقان في دوري شباب اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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انطلق أول من أمس الاثنين موسم مسابقات شباب اليد تحت 18 سنة ومثلت بطولة الدوري باكورة هذه المرحلة السنية والتي شهدت 3 مباريات جاءت نتائجها طبيعية لدرجة كبيرة في الجولة الأولى للبطولة وفق مسيرة الفرق الستة المشاركة بموسم شباب اليد، بفوز عريض لفريق الشارقة على ضيفه فريق الجزيرة 40 /13، وفوز مستحق لفريق شباب الأهلي بعقر داره على ضيفه فريق بني ياس 34 /24، وبفوز صعب لفريق الوصل على مستضيفه فريق البطائح في ظهوره الأول بالموسم بنتيجة 26 /20.

وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من دورين (ذهاب وإياب) وبمشاركة 6 أندية، ويتضمن جدول مسابقات هذه المرحلة السنية إلى جانب الدوري كلاً من بطولتي كأس الإمارات وكأس السوبر.

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