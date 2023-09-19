راشد النعيمي رئيساً للجنة العليا لمونديال «الشاطئية»

المصدر: (دبي - البيان)

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قرر اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إعادة تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2023»، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم اللجنة كلاً من عمر المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائبين، والأعضاء اللواء عبد الله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالقيادة العامة لشرطة دبي، وهشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام مديراً للبطولة وعلي حمد البدواوي مستشاراً.

وتقام البطولة في فبراير 2024، وهي المرة الثانية التي تستضيفها الإمارات بعد نسخة 2009.

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