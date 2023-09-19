دبي تستضيف «تحدي الوحل» 11 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي نسخة جديدة من «تحدي الوحل» في 11 نوفمبر المقبل، بعد النجاح والإقبال الكبير اللذين حظي بهما في السنوات السابقة. ويتضمن التحدي مجموعة من أضخم الفعاليات، بمشاركة الآلاف من عشاق المغامرة والتحدي الذين يواجهون اختبارات القوة الجسدية والذهنية والقدرة على التحمل.

ويعود «تحدي الوحل» إلى دبي يومي 11 و12 نوفمبر بموقعه الجديد في مضمار جبل علي، ويحظى الجميع بفرصة المشاركة في هذا التحدي الذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، والاستمتاع بأضخم تشكيلة من التحديات الحماسية في قلب دبي، وينطلق موسم «تحدي الوحل» في الإمارات هذه المرة من حديقة الفجيرة للمغامرات يوم 14 أكتوبر.

وتتضمن نسخة 2023 من التحدي سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 14 سنة فما فوق ويضم 20 عقبة، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 13 سنة فما فوق ويضم 13 عقبة. كما يقام تحدي «تحدي الوحل» المخصص للأطفال بين 6 و12 سنة، وهو سباق ممتع لمسافة 1.5 كيلومتر على مسار طيني حديث التصميم يحتوي على العديد من العقبات.

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