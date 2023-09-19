«أبوظبي للزوارق السريعة» بطل العالم بمونديال فورمولا2

المصدر: بيسو (البرتغال) ـ البيان

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حقق فريق أبوظبي للزوارق السريعة، لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 لموسم 2023، بعد أن حصد زورق أبوظبي 35، بقيادة راشد القمزي، المركز الثاني، عبر الجولة قبل النهائية، والتي أقيمت في مدينة بيسو البرتغالية، وليصل إلى النقطة رقم 55، في صدارة الترتيب العام للبطولة، ويحسم أيضاً اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة.

وحقق لقب هذه الجولة، المتسابق الليتواني إدراجس ريابكو، بعد أن انطلق في الصدارة منذ الدورة الأولى، في حين حافظ راشد القمزي على المركز الثاني حتى نهاية السباق، مفضلاً عدم المجازفة، وإنهاء المنافسة بأعلى رصيد من النقاط، من أجل الوصول للهدف، وهو التتويج ببطولة الموسم، وشهدت الجولة الثالثة أيضاً حلول زورق أبوظبي، بقيادة منصور المنصوري، في المركز الثالث أيضاً، كي يتوج الفريق بميداليتين في هذه الجولة، بالإضافة إلى حصد لقب الموسم، والاحتفال بالفوز مبكراً، قبل الجولة النهائية في مدينة فيلا فيلها الأسبوع القادم، واستعاد فريق أبوظبي بهذه النتيجة، لقب البطولة التي حققها للمرة الأخيرة في موسم 2021 بجدارة، بعد أن عانق منصة التتويج في الجولات الثلاث الأولى للبطولة.

عمل دؤوب

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن استعادة الفريق للقب، جاءت بعد عمل دؤوب ومتواصل للطاقم الفني والإداري للفريق، قبل بداية الموسم، والتحضير المبكر من أجل المنافسة.

وقال سالم الرميثي: بدأ راشد القمزي منذ الجولة الأولى بقوة، بتحقيق المركز الأول، وواصل ذلك في الجولة الثانية، بإحراز المركز الأول أيضاً، واستمر على نفس النهج في الجولة الثالثة من البطولة، وحل ثانياً، كي يحصد اللقب بفارق النقاط عن أقرب منافسيه، وبغض النظر عن النتيجة التي سيحققها في الجولة الرابعة الختامية.

اللقب الرابع

وعبّر نجم فريق أبوظبي راشد القمزي، الذي أحرز اللقب العالمي الرابع له، عن الفرحة الكبيرة بالوصول إلى هذه المكانة المتميزة على خارطة المنافسة.

وبالرغم تتويجه رسمياً، إلا أن راشد القمزي أكد أنه سيخوض الجولة الرابعة الختامية الأسبوع المقبل، بطموح الفوز، وتحقيق المركز الأول أيضاً، خاصة أنه سيدخل الجولة بأريحية كبيرة، وبدون ضغوط، وبالتالي، سيحاول أن ينهي الموسم أيضاً على المنصة في جولة الختام.

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