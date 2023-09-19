فوكس يتقدم في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

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تقدم النيوزيلندي ريان فوكس إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، بعدما توج أول من أمس بلقب بطولة «بي إم دبليو بي جي أيه» في ملعب وينتورث العريق في إنجلترا. ويعتبر هذا أول لقب للنيوزيلندي في إحدى بطولات سلسلة «رولكس» وتشمل إلى جانب هذه البطولة الإنجليزية، بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بطولة جينيسيس الإيرلندية المفتوحة، وبطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر.

وحسم فوكس لقب البطولة بعدما أنهى المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 1335 نقطة والجائزة المالية التي تتجاوز مليوناً ونصف المليون دولار أمريكي، ليتقدم 27 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الثالث برصيد 2.345 نقطة في الترتيب الصادر أمس لـ«السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وسبق لفوكس أن توج العام الماضي بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك للغولف، وهو الذي ينحدر من عائلة رياضية في ألعاب رياضية مختلفة، حيث كان والده نجماً في صفوف منتخب نيوزيلندا للرجبي، وجده كان لاعباً في منتخب الكريكت. وكان الإنجليزي أرون راي الذي حل وصيفاً في البطولة الإنجليزية صاحب أكبر تقدم على سلم ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الأسبوع، بعدما قطع 172 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز 54 برصيد 733 نقطة.

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