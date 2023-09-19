«كأس آيزنهاور» للغولف 18 أكتوبر في أبوظبي

المصدر: (متابعة - فائز بجبوج)

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يشهد نادي أبوظبي للغولف بطولة العالم لمنتخبات الهواة الرجال «كأس آيزنهاور» في الفترة من 18 وحتى 21 أكتوبر المقبل، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي. ومن المقرر أن تضم البطولتان 36 دولة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا استضافة بطولة العالم لمنتخبات الهواة التي تعد إضافة مهمة أخرى إلى رزنامة أبوظبي الرياضية الدولية». وأضاف: «توفر كأس آيزنهاور للرجال، وكأس إسبيريتو سانتو للسيدات لمواهب الغولف لدينا الفرصة للعب جنباً إلى جنب مع نخبة لاعبي الغولف الهواة». وقال اللواء الطيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «عملت اللجنة المنظمة للبطولة جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية بشكل مكثف على مدار الـ12 شهراً الماضية للوصول إلى هذه المرحلة النهائية من التحضيرات».

وتابع: «نتطلع إلى استضافة أفضل لاعبي الغولف الهواة من الجنسين في العالم، وأفضل الاتحادات، في نادي أبوظبي للغولف، وأود أن أشكر شركاءنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على دعمهم وإسهامهم في جعل هذه البطولة ممكنة».

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