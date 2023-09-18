يوم رياضي للمرأة ضمن مبادرة «طاقة إيجابية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظّم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة يوماً رياضياً في «أكتف» بجزيرة المارية في أبوظبي، ضمن مبادرة «طاقة إيجابية»، التي أطلقها في إطار السعي إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية الجماعية، أقيمت الفعالية بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة ومؤسسة مبادلة، وتضمنت جلسة حوارية قدمتها موزة محمد الشامسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، حول التحديات التي تواجهها المرأة خلال مشاركاتها في البطولات الخارجية، وتم تسليط الضوء على أهمية الرياضة المجتمعية في تعزيز الحالة الصحية، وتحقيق فرص التنمية الرياضية المستدامة، كما تم تنظيم ورشة عمل حول تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن التغذية وممارسة الرياضة، بالتعاون مع شركة الأبعاد الثلاثية للأداء البدني، وقدمتها الأخصائيتان عدن القاضي، ورحمة علي.

وشارك في فعاليات اليوم المفتوح عدد كبير من طالبات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وشهد إقامة مباريات ودية في كرة السلة والكرة الطائرة والقوس والسهم، إلى جانب إقامة جلسات لياقة بدنية (يوغا وزومبا)، بجانب تقديم فحوصات طبية رياضية وإرشادات غذائية عن طريق مختصين من مستشفى إن إم سي رويال.

وحضر الفعاليات نورة السويدي الأمين العامة للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وموزة الشامسي وشيخة غانم عضوتا مجلس إدارة الاتحاد، وأمل الصايغ عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق.

وأشادت نورة السويدي بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المجتمعية من المؤسسات الرياضية بالدولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للرياضة، لما تمتلكه من قدرة على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع وتعزيز السلوك الإيجابي للأفراد.

وأشارت إلى أن الرياضة المجتمعية تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام في أجندة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نظراً لأهميتها في تعزيز صحة المجتمع ونشاطه، خصوصاً في تكوين أجيال تنعم بالصحة.

وقال سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة: الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص هي أساس النجاح والإنجاز والتقدم، الذي صب في تعزيز الارتقاء بالقطاع الرياضي نحو التميز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة الاستراتيجية التي تجسد رؤى وتطلعات قيادتنا.

وأضاف: تعكس مبادرة «طاقة إيجابية» تضافر الجهود والتعاون المستمر بين الهيئة واتحاد الإمارات لرياضة المرأة، تعزيزاً لاستدامة الرياضة النسائية وترسيخاً لدورنا في مجال تمكين المرأة الذي يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية عمل الهيئة، بما يلبي طموحات العنصر النسائي في الرياضة الإماراتية، وذلك بالشراكة والتنسيق الدائم مع جميع الاتحادات والجهات الرياضية بالدولة.

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