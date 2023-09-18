بداية مثالية لموسم الفجيرة للفنون القتالية

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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حقق لاعبو نادي الفجيرة للفنون القتالية بداية مثالية مع انطلاقة نزالات الموسم 2023 ـ 2024 الذي انطلق ببطولة الإمارات المفتوحة، للملاكمة، وحصد النادي 6 ميداليات ذهبية عن طريق كل من نواف خميس أفضل لاعب في البطولة، وحسين الشمار، رحمه خلفان، جواهر غريب كما نال الثنائي بدر سعيد، وعبد الرحمن كمال ذهبيتي الناشئين.

وانتزع لاعبو النادي 5 فضيات عن طريق خالد عزام فضية، محمد الحفيتي، سلطان عبدالله ومحمد عبد الرحمن، زايد الزعابي.



وفي بطولة الجودو انتزع نادي الفجيرة بطولة كأس الاتحاد لفئة الرجال خلال البطولة التي أقيمت بنادي الشارقة وبتنظيم اتحاد الجودو، حيث حقق الفريق المركز الأول لفئة الرجال بترتيب عام أول، والمركز الثاني في فئة الأشبال والمركز الثالث في فئة الناشئين برصيد 35 ميدالية ملونة.

فضمن فئة الرجال حصد النادي المركز الأول بالترتيب العام وحصل على 5 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، وفي فئة الناشئين حصل النادي على المركز الثالث في الترتيب العام حيث حقق ميدالية ذهبية و3 فضيات و6 برونزيات، أما في فئة الأشبال فقد حصد النادي المركز الثاني في الترتيب العام بـ4 ميداليات ذهبية و4 فضيات و5 برونزيات،

وفي لعبة المبارزة حصد النادي ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات وأقيمت البطولة بصالة نادي دبي، ونالت المتألقة الهيام البلوشي ذهبية سلاح الفلوري، وحصلت مهرة علي على ذهبية سلاح السابر، بينما حصلت أصيلة الزعابي ومريم أشرف على برونزية لكل منهما في سلاح السابر.

وأشار نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية الفجيرة إلى أن البداية تعتبر مثالية ولدى لاعبي الفجيرة الكثير من الاستحقاقات ونترقب المزيد من الإنجازات.

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