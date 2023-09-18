مجلس أبوظبي الرياضي يستعرض الموازنة المالية لسنة 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي اجتماعه الدوري اليوم لمناقشة مستجدات الأعمال وبحث خطط تطوير قطاع الرياضة في إمارة أبوظبي، ومواصلة تقديم المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز نجاحات المنظومة الرياضية على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك في ترؤس محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأعضاء الدكتور جمال محمد الكعبي، وسيف بدر القبيسي، ومحمد خليفة النعيمي، والدكتورة أمنيات محمد الهاجري، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي، ونورة المنهالي مديرة إدارة التطوير المؤسسي والجودة، وحمدة المنصوري مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء.

واطّلع مجلس الإدارة على الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة 2024، والتي تعكس الأداء القوي لمجلس أبوظبي الرياضي وتأثيره في قطاع الرياضة، بهدف تحقيق مصلحة المواطن، ودعم قطاع الرياضة والرياضيين، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمقيم والزائر على حد سواء، ومدى الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة.

كما تم الاطلاع على تقرير الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للنصف الأول من سنة 2023، وتقرير مؤشرات الأداء، إضافة إلى أولويات مشروعات السنة المقبلة 2024، ومختلف الإحصاءات والدراسات المتعلقة بالنشاط الرياضي في أبوظبي.

بطولات

كما تم في الاجتماع عرض تقرير البطولات العالمية التي استضافتها وستستضيفها أبوظبي في الفترة المقبلة.

وشدّد مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي على أهمية مواصلة تنظيم فعاليات مجتمعية بشكل دوري، وزيادة أعداد المشاركين فيها، وتشجيع فئات المجتمع كافة على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية، للوقاية من الأمراض، وجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وخلق بيئة رياضية تسهم في التوعية بأهمية الرياضة، علماً بأن عدد المشاركين في الفعاليات والرياضات المجتمعية في النصف الأول من العام الحالي بلغ ما يقرب من 124 ألف مشارك ومشاركة.

كما أوصى الاجتماع بزيادة تفعيل الشراكة مع دائرة البلديات والنقل بأهداف خدمة المجتمع، والارتقاء بجودة حياة الأفراد.

وفي ختام الاجتماع تقدم مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي بالشكر لجميع الاتحادات والأندية والمؤسسات الخاصة منها والعامة، التي أسهمت وتسهم في الارتقاء بقطاع الرياضة والرياضيين في أبوظبي، وتوفير السبل كافة نحو التميز الرياضي، تعزيزاً للنجاحات التي تحققت، وأهمية مواصلة تلك النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

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