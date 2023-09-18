مشاركة نسائية في الريشة الطائرة بـ«العمالية الرياضية»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت بطولة الريشة الطائرة التي أقيمت ضمن منافسات الدورة الرياضية العمالية الخامسة أكثر من 350 مشاركاً ومن بينهم مشاركة نسائية أول مرة في الدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وبلدية دبي تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتقام منافساتها في 10 مواقع مختلفة بدبي وتتضمن 11 لعبة رياضية وتتواصل منافساتها حتى 13 مارس من سنة 2024.

وقام عبدالله لشكري الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وفاطمة أحمد المنسقة العامة لمبادرة الروح الإيجابية، وممثل عن مجلس دبي الرياضي بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع هدايا على الجمهور الذي تابع منافسات البطولة، إذ حضر عدد كبير من العمال في منطقة القوز الصناعية لمتابعة المنافسات وتشجيع أقرانهم من المشاركين في البطولة.

وفاز فريق إيمريل بالمركز الأول في فئة السيدات التي تمت إضافتها أول مرة في منافسات الدورة وتعد إضافة متميزة إذ شهدت الدولة إقبالاً كبيراً على المشاركة النسائية من قبل العاملات في مختلف الشركات فبلغ عدد اللاعبات في بطولة الريشة الطائرة 56 لاعبة، وجاء الفريق النسائي من شركة إمداد في المركز الثاني، فيما حل فريق ديزرت جروب في المركز الثالث، وفي فئة الرجال فاز فريق دتكو بالمركز الأول وتلاه فريق إيمريل (ب) في المركز الثاني، وحل فريق إيمريل (أ) في المركز الثالث.

وأقيمت منافسات بطولة الريشة الطائرة في صالة أرينا دلسكو في منطقة القوز الصناعية.

فعاليات

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية إذ تقام منافسات بطولة الكبادي يوم الأحد المقبل 24 سبتمبر، في قاعة مدرسة العهد الجديد في منطقة القرهود، وتضم النسخة الخامسة من الدورة 11 لعبة رياضية وهي: كرة السلة، وكرة القدم، وسباق الجري، ومصارعة الذراعين، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، وسباحة، وشد الحبل، واليوغا، والكريكت، ورياضة الكبادي، وتقام المنافسات في 10 مواقع مختلفة وهي جبل علي، والقوز، والجداف، وموانئ دبي العالمية، وشركة دتكو، وشركة دلسكو، ومجمع إينوك السكني، والقصيص، والمحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين في الشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاج وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مملوءة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق المبادرات الرياضية التي تستهدف العمال منذ سنة 2010 تحت تسمية المهرجان الرياضي العمالي الأول، وشارك فيه الآلاف من العمال من مختلف الجنسيات والأعمار.

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