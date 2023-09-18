الشراعية 22 قدماً تدشن موسم البحر

المصدر: البيان

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تشهد شواطئ جميرا يوم السبت المقبل إنطلاق فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024 والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإقامة سباق الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما.

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز والتحضير للسباق الافتتاحي في الموسم الجديد بالتنسيق والتشاور مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والوطنية ، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي حيث تستمر عملية التسجيل حتى ظهر يوم الجمعة المقبل موعد اغلاق باب التسجيل

وإعتمدت اللجنة المنظمة اللائحة الفنية للمشاركة في السباق والذي يتضمن فئتين اثنين الأولى تخص الشباب تحت سن 21 عاما والثانية للناشئين تحت سن 16 عاما مع إمكانية مشاركة متسابق واحد (تحت سن 21 عاما) من أجل منح المتسابقين خبر المشاركات خلال مراحل السباق.

ورحب محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في أنشطة وفعاليات النادي خلال الموسم الجديد 2023-2024 وكذلك ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والوطنية التي تسهم في إنجاح السباقات وتقف خلف نجاحات النادي متمنيا للجميع التوفيق والسداد في اخراج موسم رياضي ناجح واستثنائي.

وكشف محمد سيف المري أن إفتتاح الموسم الجديد سيكون مميزا من خلال سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما والذي يشهد منافسة ساخنة بين الجيل الصاعد في فئتي الشباب تحت 21 سنة والناشئين تحت 16 سنة مما يجعله حدثا مميزا وجميلا وخير استهلالية لموسم رياضي طويل وحافل بالفعاليات والأنشطة الرياضية البحرية المتنوعة.

وقال مدير إدارة الشئون الرياضية أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أخطر النواخذة وملاك القوارب الشراعية المحلية 22 قدما عبر خدمة الرسائل القصيرة -أس أم أس- وحسابات التواصل الاجتماعي عن بدء التسجيل للمشاركة في السباق، حيث يستمر التسجيل يوميا حتى موعد إغلاق باب التسجيل يوم الجمعة المقبل حيث يتاح التسجيل من خلال (البوابة الالكترونية) للنادي تمهيدا لإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق

وأكد محمد سيف المري أن اللجنة المنظمة تحرص دائما على اطلاع كافة المتسابقين المشاركين على لوائح وشروط المشاركة في السباق من خلال إرفاق روابط وملفات تخص كراسة الشروط عبر رسالة نصية لجميع النواخذة ملاك القوارب في هذه الفئة وتعريفهم بالتحديثات التي طرأت عليها من أجل دراستها قبل وقت كاف والعمل على تنفيذيها خاصة وان السباق سيضم فئتين عمرتين مختلفتين هي الشباب تحت 21 سنة والناشئين تحت 16 سنة

1999

وتعد منافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدما من اجمل الفئات حيث اطلقها النادي عام 1999 لتكون اكاديمية لتأهيل الناشئين والشباب، حيث تم تطوير القوانين والشروط من موسم الى آخر لتجمع في المواسم الأخيرة فئتين الأولى الشباب تحت 21 عاما والناشئين تحت 16 عاما

وبدأت سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدما، عام 1999 بفكرة ودعم من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم -طيب الله ثراه- الذي وجه إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإطلاق هذه الفئة لتأهيل البحارة الصغار لخوض منافسات الفئات الكبيرة مستقبلا وتعلمهم مهارات الإبحار

ونظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول سباق في منافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدما في اليوم الأول من شهر أكتوبر عام 1999 بمشاركة 16 قاربا تم بناؤها تجاوبا مع المبادرة حيث تنافست القوارب على (الناموس) وكان الفوز من نصيب طاقم القارب (هياف) لمالكه النوخذة راشد محمد راشد الرميثي الذي نجح في الوصول أولا الى خط النهاية والتتويج بالمركز الأول

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