لأول مرة في الشرق الأوسط.. أبو ظبي تستضيف بطولتي العالم لمنتخبات "الجولف الهواة"

المصدر: البيان

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يحتضن نادي أبوظبي للجولف بطولتي العالم لمنتخبات الهواة لفئتي الرجال والسيدات، للمرة الأولى بالشرق الأوسط في أكتوبر المقبل، بمشاركة 36 دولة.

وينظم البطولتين مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تقام بطولة الرجال "كأس آيزنهاور" من 18 إلى 21 أكتوبرالمقبل فيما تنطلق بطولة السيدات "كأس إسبيريتو سانتو" من 25 إلى 28 من نفس الشهر.

وتأهلت إلى كأس "آيزنهاور للرجال" منتخبات الأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، وكندا، والصين، وكولومبيا، والتشيك، والدنمارك، وإنجلترا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وجوام، وجواتيمالا، والهند، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، ونيوزلندا، والنرويج، واسكتلندا،

وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية، ويلز، زيمبابوي والإمارات البلد المضيف.

وتتواجد في كأس "إسبيريتو سانتو" للسيدات منتخبات أستراليا، وبلجيكا، وبوليفيا، وكندا، وتشيلي، والصين، وكولومبيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإنجلترا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهونج كونج، والصين، والهند، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، والمغرب، وهولندا،

ونيوزلندا، والنرويج، وباكستان، والفليبين، واسكتلندا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "يسعدنا استضافة بطولة العالم لمنتخبات الهواة التي تعد إضافة مهمة أخرى إلى روزنامة أبوظبي الرياضية الدولية التي تنمو باستمرار، وتحقق المزيد من النجاحات على مدار العام".

وأضاف: "توفر البطولتان فرصة لمواهب الجولف المحلية لدينا للعب جنباً إلى جنب مع نخبة لاعبي الجولف الهواة من مختلف المدارس، ونرحب بالمنتخبات المشاركة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح".

وأكد اللواء طيار "م" عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف بداية العد التنازلي رسمياً للحدث، حيث عملت اللجنة المنظمة للبطولة جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية بشكل مكثف على مدار الـ 12 شهراً الماضية للوصول إلى هذه المرحلة النهائية من التحضيرات".

وأضاف: " بدعم وتوجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، نتطلع إلى استضافة أفضل لاعبي الجولف الهواة من الجنسين في العالم، وأشكر مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على دعمهما ومساهمتهما لاستضافة الحدث العالمي".

وتوجه الهاشمي بالشكر إلى الهيئات الإدارية للجولف، والاتحاد الدولي للعبة، ونادي الجولف الملكي القديم في سانت أندروز "R&A" والاتحاد الأمريكي للجولف، على ثقتهم في دولة الإمارات لاستضافة البطولة، ومواصلة تطوير رياضة الجولف في منطقة الشرق الأوسط".

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