«الفرسان» بطل كأس نائب رئيس الدولة للسلة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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توج شباب الأهلي أمس بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة في نسخته الـ17، أولى مسابقات الموسم، بفوزه الكبير على الوصل 103 - 91 في المباراة النهائية بصالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر، وأضاف «فرسان دبي» إلى خزائنه لقبه العاشر في تاريخ البطولة، والـ50 على مستوى ألقاب كرة السلة لفريق الرجال، وحقق الشارقة المركز الثالث بالفوز على البطائح 76 ـ 69، ونال النصر المركز الخامس بالفوز على ضيفه الظفرة 88 ـ 49.

وتوج عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، شباب الأهلي بالميداليات الذهبية والوصل بالميداليات الفضية والكأس الغالية التي تسلمها سعيد مبارك بحضور الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية لنادي شباب الأهلي، المدير التنفيذي للقطاع.

وشهدت المباراة النهائية نجاح شباب الأهلي في فرض أفضليته منذ البداية، وتقدم في الربع الأول بنتيجة 31 ـ 22 بفضل تألق محترفيه نيكولاس مينراث ودانيال لويس وحامد عبداللطيف وقيس عمر وسعيد مبارك وطلال سالم، ووسع الفريق الفارق إلى 16 نقطة «59 ـ 43» بعد تقدمه في الربع الثاني 28 ـ 21، وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها الربع الثالث ليصل بالفارق إلى 23 نقطة «87 ـ 64»، واجتهد الوصل في تقريب النتيجة بمحاولات جدية من محترفه ليمون ولاعبيه المواطنين بقيادة خالد خليفة ويونس خميس ولكنه اصطدم بتألق شباب الأهلي الذي ظهر بمستوى ثابت طوال المباراة وحقق الوصل تقدماً شرفياً في الربع الأخير 27 ـ 16 ولكنه لم يكن مؤثراً في النتيجة النهائية التي حسمها شباب الأهلي بفارق 12 نقطة.

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