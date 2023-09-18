«الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً في ختام مهرجان الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أمس المركز الأول في ختام منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو في قاعة مبادلة أرينا، وحل نادي العين وصيفاً، والجزيرة ثالثاً، حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعبدالله حميد العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات لدى مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد، والمهندس علي المرزوقي المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة.

وأكد فهد الشامسي أن المهرجان حقق أهدافه على صعيد الكشف عن المواهب الواعدة ، فيما ركّزت فعالياته الأخرى على إشراك العائلات في أنشطة مجتمعية هادفة، وقال تميز المهرجان بمشاركة غير مسبوقة على صعيد عدد اللاعبين من داخل وخارج الدولة، وحضور الآلاف من الجماهير.

وأضاف: تسهم بطولة التحدي في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة من ناحية وضع البرامج التي تستثمر في الفئات السنية الصغرى وإعدادهم بدنياً ونفسياً ليكونوا مؤهلين لبدء مسيرة احترافية واعدة، وحاكت البطولة بمعاييرها التنظيمية الاحترافية أجواء البطولات الكبرى، وأتاحت للمشاركين اختبار مؤشرات تطورهم في بيئة تنافسية مثالية.

ونوه الشامسي بدور المهرجان في تعزيز فرص التفاعل المجتمعي والتواصل بين العائلات. وأشاد سهيل العريفي بالنجاح المبهر للمهرجان منوهاً بجهود فريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في تنظيم البطولات التي تسهم في نشر الرياضة وزيادة عدد الممارسين على مستوى الدولة.

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