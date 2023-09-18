«حدث» تتألق في ثاني جولات تمهيدي المرموم

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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أقيمت في تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، أمس وأول من أمس، فعاليات الجولة الثانية من تمهيدي المرموم الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، وأقيمت تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

وفي انطلاقة الجولة أول من أمس، كانت «حدث» بألوان سعيد سالم رصاص العامري النجمة الأبرز في التحديات بحصولها على صدارة اللقايا البكار المفتوح في الشوط الأول بعد أن سجلت التوقيت الأفضل بوصولها لخط النهاية في 5:53:4 دقائق، وتألق «مناور» بألوان شعار علي غانم علي بن حمودة الظاهري في الشوط الثاني للقايا الجعدان المفتوح، وذلك بتسجيله توقيتاً بلغ 5:58:5 دقائق، وذهب الناموس في الشوطين الثالث والرابع لشعار عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي، الذي قدم «صوغه» على قمة اللقايا البكار المفتوح بتوقيت قدره 6:04:5 دقائق.

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