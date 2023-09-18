«تواق» تحقق أفضل توقيت في تحديات الإيذاع بالذيد

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اختتمت صباح أمس تحديات سباق شارة ديوان رئيس الدولة في أسبوعها الثالث، وتضمنت التحديات التي أقيمت بميدان الذيد بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 15 شوطاً لسن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 4 كيلو مترات، بحضور جمع غفير من ملاك ومضمري الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «مزنة» لـهجن الرئاسة لسهيل الفلاحي، بزمن وقدره 6:32:78 دقائق، الشـــــــوط الثاني «الفاتنة» لـ سلطان المحيان، بزمن وقدره 6:30:83، الشـــــــوط الثالث «تواق» لـ سالم خلفان حمد الحافري، بزمن وقدره 6:26:54 (أفضل توقيت)، الشـــــــوط الرابع «نجد» لـ خالد سالم ضحي الكعبي، بزمن وقدره 6:34:74 دقيقة.

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