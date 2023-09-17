3 لاعبي غولف يمثلون الإمارات في آسيوية «هانجتشو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للغولف قائمة تضم 3 لاعبين سيشاركون في دورة الألعاب الآسيوية «هانجتشو» بالصين، والمقررة لها من 20 الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل، وتضم القائمة كلاً من: أحمد أكرم سكيك نجم المنتخب الوطني إلى جانب الشابين راشد عصام الجسمي ومحمد أكرم سكيك، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف.

ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى الصين الاثنين المقبل وستعود عقب ختام منافسات الغولف في الثالث من أكتوبر المقبل، وسيخضع لاعبو المنتخب لجولتين تدريبيتين بملعب البطولة في 26 و27 الشهر الجاري، حيث تنطلق المنافسات في 29 الجاري وتستمر على مدار أربعة أيام.

مستقبل

وأكد خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد رئيس بعثة المنتخب في «الآسياد»، أن الاختيار وقع على هذه المجموعة من اللاعبين باعتبارهم المجموعة الأكثر جاهزية، وفي الوقت نفسه سعيا لصقل خبراتهم وإكسابهم مزيداً من الخبرات وإعدادهم للمشاركات المقبلة، موضحاً إن المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية، في غاية الصعوبة خصوصاً أن هذه الدورة من المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» وجميع اللاعبين على مستوى القارة يسعون إلى حجز مقاعدهم في الأولمبياد.

وأضاف: تم اختيار هذه المجموعة من اللاعبين وبنظرة تفاؤلية للمستقبل وفق رؤية معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد ونائبة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، حيث تنتظرهم المشاركة في العديد من البطولات على المستوى الخليجي والعربي وحتى الآسيوي، وهذا لا يقلل من سعيهم لتقديم الأفضل وتحقيق الطموحات المنشودة.

وأوضح أن اللاعبين خضعوا لتدريبات مكثفة إلى جانب مشاركتهم بمعسكر خارجي بالمغرب ومشاركتهم في العديد من البطولات بمختلف مستوياتها.

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