الشارقة يضيف اللقب الـ 42 لخزائن كرة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ثمن محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، تتويج فريق كرة اليد بنادي الشارقة بكأس اتحاد كرة اليد بنسخته الأولى، معرباً عن تفاؤله بمواصلة نجاحات الفريق خلال الموسم الحالي، خصوصاً وأن الاستعداد الجيد دائماً ما يمنحك انطلاقة مثالية، كما أن اللقب خير دافع لاستحقاقنا المقبل غداً حين نخوض النهائي الثاني في غضون أسبوع بلقاء شباب الأهلي في كأس السوبر الإماراتي.

فوز

وكان فريق الشارقة قد استحق اللقب والتتويج بكأس البطولة بالعلامة الكاملة بفوزه بجميع مبارياته بالدور التمهيدي والنهائي على مليحة بديربي الإمارة الباسمة 24 /16، محققاً العلامة الكاملة بالبطولة المقتصرة على مشاركة اللاعبين «المواطنون، حملة جواز سفر الدولة، أبناء المواطنات»، ويحسب للبطل مشاركة 6 لاعبين من العناصر الشابة من فئتي الشباب والناشئين، ورغم غياب ثلاثي نجوم الفريق محمد وحمد عبدالله وسيف الأنصاري.

مكافأة

بدوره، أشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بفريق مليحة المميز، معتبراً وصوله المستمر إلى النهائيات في حد ذاته إنجازاً يحسب للنادي، وأضاف الحزامي: نحن في إمارة الشارقة محظوظون بمنح أصحاب الإنجاز الدعم المعنوي والمادي على جهودهم وإنجازاتهم، مبيناً أن الفريق البطل سيحصل على مكافأة خاصة إضافة لمكافأة الفوز بالكأس، موضحاً أن إمارة الشارقة تمنح كل فريق يحقق الإنجاز الدعم المناسب.

تفاؤل

من جانبه، أعرب مدرب فريق الشارقة التونسي سامي السعيدي، عن سعادته باستهلال الموسم بالصورة المثالية، وقال: «استحق الفريق اللقب بناءً على الأداء الذي قدمه اللاعبون طيلة مبارياتنا في البطولة، ونجحنا فيها في تحقيق أولى الخطوات نحو الحفاظ على مكتسبات النجاح، سواء الإعداد للموسم الحالي، أو تطلعاتنا المستقبلية، من خلال الدفع بالعناصر الشابة جنباً إلى جنب مع عناصر الخبرات».

وأوضح: «عمدنا في مبارياتنا بالبطولة المقتصرة على العنصر المواطن، الدفع بلاعبين من الشباب والناشئين، في فرصة سانحة لإثبات الذات».

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