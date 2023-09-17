النصر يحتفي بفريق كرة الطاولة بطل كأس الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أقام نادي النصر الرياضي حفلاً لتكريم لاعبي والجهاز الفني والإداري لفريق كرة الطاولة في النادي المتوج بكأس الاتحاد موسم 2023-2024، جرت المراسم بحضور مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، وعبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، ومحمد فريدوني عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية مسؤول كرة الطاولة في النادي، وقاسم النعيمي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية مشرف كرة السلة، وفريد القيواني المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية.

وأشاد بن غليطة بالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق باحتفاظه بلقب البطولة وفوزه بجميع مبارياته، والتميز اللافت للاعبيه، وحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد من أجل التربع على عرش البطولات ومواصلة مشوار التميز، والذي يأتي نتيجة العمل الجماعي والجهد الدؤوب الذي يبذله الجميع لرفع راية العميد في المحافل والمنافسات الرياضية.

بدورهم، أكد لاعبو الفريق والجهازين الفني والإداري على سعادتهم بهذا التكريم، وشكروا مجلس إدارة نادي النصر وشركة النصر للألعاب الرياضية على دعمهم لكرة الطاولة، ومتابعتهم الدائمة لشؤونها، ووعدوا بمتابعة العمل للحفاظ على الإنجازات وتحقيق المزيد من الانتصارات.

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