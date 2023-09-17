خورفكان يتوج بكأس الجودو للناشئين والشارقة بطل الأشبال

المصدر: دبي - البيان

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توج فريق خورفكان بكأس فئة الناشئين، ونال نادي الشارقة لقب بطولة كأس الاتحاد للجودو لموسم 2023–2024 لفئة الأشبال، بينما نال نادي الفجيرة للفنون القتالية ميداليات الفردي لفئة الرجال بحصوله على 5 ميداليات ذهبية كانت من نصيب كل من أشرف طارق لوزن تحت 60 كغم، وسيلسو دايذوا لوزن تحت 66 كغم، والدولي سعيد النقبي في وزن تحت 73 كغم، وعلي القادري في وزن تحت 100 كغم، وسعيد القادري في وزن فوق 100 كغم، وحقق المركز الثاني لاعب اتحاد كلباء كريموف أكتور في وزن تحت 81 كغم، والثالث الذهبي مجمدو عبدالرشيد من فريق أكاديمية أوليمبكس في وزن تحت 90 كغم.

رصيد

وعلى مستوى أشبال المستقبل، فقد حقق المركز الأول فريق الشارقة الرياضي برصيد 5 ميداليات ذهبية وبرونزيتين، وكان الذهب من نصيب عبدالرحمن طاهر في وزن تحت 38، وخليفة محمد في وزن تحت 46، ومحمد بن حمو في وزن تحت 50، وصقر محمد في وزن تحت 55، وإيان أحمد في وزن تحت 60 كغم، وفي المركز الثاني جاء فريق نادي الفجيرة برصيد 4 ميداليات و4 فضيات و5 برونزيات بحصول ركان اليماحي على ذهبية وزن تحت 34 كغم، وعمر صلاح 66، ويوسف العوض 73، ومحمود أحمد ذهبية وزن تحت 81 كغم. أما المركز الثالث فقد كان من نصيب نادي خورفكان بحصول لاعبه بطي الهاشمي على ذهبية وزن تحت 42 كغم، بجانب 8 برونزيات.

ذهب

وفي فئة الناشئين أحرز نادي خور فكان المركز الأول برصيد 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، وكان الذهب من نصيب محمد النقبي في وزن 73 كغم، وحمد الهاشمي تحت 90، وعبدالرحيم الساعدي فوق 90 كغم. وفي المركز الثاني فريق الشارقة الرياضي بذهبيتين من نصيب عبدالله طاهر في وزن تحت 60، وعبدالله حمو في وزن تحت 66 كغم، والفجيرة الثالث بذهبية عبدالرحمن حنيف، ونادي اتحاد كلباء رابعاً بذهبية لاعبه حميد الهاشمي في وزن تحت 55 كغم.

تتويج

وفي ختام البطولة الناجحة فنياً وتنظيمياً في افتتاح موسم الجودو المحلي الذي شهد مشاركة 245 لاعباً من 9 أندية وأكاديميات، قام ناصر خليفة البدور، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد جاسم، أمين السر العام المساعد لاتحاد الجودو رئيس اللجنة المنظمة، وعيسى بن هويدن، عضو الاتحاد رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الرياضية الفردية في نادي الشارقة الرياضي، وعبدالله زينل، مشرف الألعاب في نادي خورفكان، بتتويج الفائزين الأوائل.

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