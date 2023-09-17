«البارالمبية الوطنية» تستعرض خطة إعداد المنتخبات

المصدر: دبي - البيان

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عقد المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وبحضور ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية، والدكتور عبد الرزاق بني رشيد الأمين المالي، وعبدالله حسن الفلاسي رئيس لجنة الاتصال والتعاون الدولي، اجتماعه السادس بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، تزامناً مع الدورة المحلية للتصنيف الطبي وتصنيف اللاعبين.

وناقش الاجتماع المستجدات الخاصة برياضة أصحاب الهمم، سواء على الصعيد المحلي أم الدولي، حيث اطلعوا على خطة إعداد المنتخبات الوطنية للموسم الرياضي الحالي لعام 2023، ومناقشة ملف دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانجزو الصينية، وكذلك آخر الاستعدادات للمشاركة في الحدث الآسيوي الأكبر في القارة، إضافة إلى سير التحضيرات والمعسكرات الداخلية والخارجية للاعبين المشاركين في المحفل الآسيوي المشهود، كما تم مناقشة خطط إعداد اللاعبين الناشئين الموهوبين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية، وإعداد جيل جديد من اللاعبين، كما تمت مناقشة خطة إعداد المعسكرات والمحافل الدولية القادمة، على رأسها الإعداد للمحفل البارالمبي بباريس 2024.

كما شهدت فعاليات اليوم الثاني للدورة المحلية للتصنيف الطبي وتصنيف اللاعبين حضور الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، حيث أثنى على الجهود المبذولة لعقد الدورة الحالية، كما قام بتكريم الدكتور حليم الجبالي المحاضر الدولي وخبير التصنيف لجهوده في إنجاح الدورة، مؤكداً أهمية إقامة هذه الدورات التثقيفية وكذلك أهمية حضور جميع ممثلي أندية الدولة متمنياً لهم جميعاً الاستفادة القصوى خلال فعاليات الدورة.

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