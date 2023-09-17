فتح باب التسجيل لـ «اكواثلون الشارقة الحمرية»

المصدر: الشارقة - البيان

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فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في اكواثلون الشارقة -الحمرية الذي يقام الأحد 24 الجاري بشاطئ الحمرية، وذلك ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس للموسم الحالي، ويستهدف 200 مشارك من الجنسين بمختلف الأعمار والتسجيل عبر الرابط: https://eevents.ae/shjaqu

تشمل الفعالية سباقات: سوبر سبرينت في السباحة لمسافة 350م والجري لمسافة 2.5 كلم، وسبرينت في السباحة لمسافة 750م والجري لمسافة 5 كلم، وجونيور للأطفال بالسباحة لمسافة 150م والجري لمسافة 1.5 كلم، وتضم فئات: المواطنين، والمفتوحة للرجال والسيدات، وتنطلق أولها للصغار الساعة 6.10 صباحاً وبعدها بـ 10 دقائق سبرينت ثم الساعة 6.25 صباحاً سوبر سبرينت ليتم تتويج الفائزين 7.30 صباحاً.

وأكد ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس أنه بلغت الفعالية نسختها الثالثة بعد النجاح الكبير الذي شهدته في العامين الماضيين، ونتطلع لتحقيق مزيد من النجاح بمشاركة أكبر وحماس أعلى من المشاركين، الذين حرصنا على أن يحصل كل منهم على ميدالية تذكارية تؤرخ المشاركة، بخلاف الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي سيحصل عليها الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بكل فئة، بجانب حصول المتسابق على صور شخصية في السباق عبر خدمة البحث عن الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأشار الدوخي إلى أن الميدالية الخاصة بالسباق روعي في تصميمها التعبير عن السباحة والجري، وستكمل في تكوينها ما سيليها من فعاليات على صعيدي الترايثلون والدواثلون.

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