طائرة الجزيرة تبدأ رحلة الدفاع عن كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بدأ الجزيرة رحلة الدفاع عن لقبه من الموسم الماضي في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بفوز مهم على ضيفه للوصل بنتيجة أشواط 3-1، في المباراة التي أقيمت في صالة مبادلة دوم، ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

وشهدت المجموعة نفسها للبطولة الافتتاحية لموسم الكرة الطائرة 2023-2024، فوز النصر على ضيفه حتا بنتيجة أشواط 3-0، في مباراتهما على ملعب صالة راشد بن حمدان.

بينما شهدت المجموعة الثانية للبطولة فوز شباب الأهلي على ضيفه عجمان بنتيجة أشواط 3-2، في المباراة التي جرت في صالة سعيد بن مكتوم بالممزر، في حين كان العين الوحيد الذي خسر على أرضه في الجولة الأولى للبطولة، بعدما مني بالخسارة أمام ضيفه بني ياس بنتيجة أشواط 1-3، على ملعب صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين.

وتقام الجولة الثانية من دور المجموعات في السابعة من مساء السبت المقبل، ويلتقي فيها الوصل مع العين، وبني ياس مع الجزيرة، وعجمان مع النصر، وحتا مع شباب الأهلي، مع العلم أن مواجهات البطولة ستقام يوم السبت أسبوعياً، ولمدة 7 أسابيع، إذ تشهد البطولة 22 مباراة حتى المواجهة النهائية يوم 28 أكتوبر المقبل.

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