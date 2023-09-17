الجزيرة يتصدر مهرجان التحدي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق نادي الجزيرة أمس المركز الأول في منافسات اليوم الثاني لمهرجان التحدي للجوجيتسو المقام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، والمخصصة لفئة البراعم والناشئات من الفتيات، وحل بني ياس وصيفاً ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد.

والمهندس خالد المنهالي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، وأحمد إسماعيل الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من ممثلي شركاء الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

دعم

وأشاد منصور الظاهري بالأداء المميز والمتطور للفتيات، الذي تحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة، وقال: أصبحنا نملك جيلاً قوياً من اللاعبات المتميزات القادرات على التتويج بأهم الألقاب العالمية، وتجب الإشادة بتألق البطلتين ميثاء شريم ومريم آل علي في نزالات اليوم الأول، وهو مؤشر على امتلاك بطلاتنا مواهب متعددة على صعيد الرياضة.

وأضاف: بطولات التحدي للجوجيتسو علامة مميزة في أجندة بطولات الاتحاد، ويسعدنا رؤية المدرجات الممتلئة والحضور الجماهيري الغفير من العائلات، للاستمتاع بمنافسات قوية وتشجيع الأبناء بشكل متواصل لاعتلاء منصة التتويج.

وتابع: تقدم بطولة التحدي نموذجاً يحتذى به على صعيد البطولات حديثة العهد التي تطورت في فترة قياسية، ويشارك في هذه الجولة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من داخل وخارج الدولة، ما يعكس القيمة الفنية العالية التي بلغتها البطولة ومساهمتها في صناعة الأبطال والكشف عن المواهب.

كما يتيح المهرجان الاستفادة من تجربة رياضية وترفيهية ومجتمعية متكاملة تركز على الجيل الجديد من الرياضيين وأسرهم، وتتضمن الكثير من المكاسب والجوانب الإيجابية التي من أبرزها كيفية التعامل مع المنافسين بروح رياضية.

وتقبل الفوز والهزيمة، والالتزام بقيم الانضباط والنزاهة والاحترام والصبر والتحمل، ويساهم التواجد القوي للعائلات خلف أبنائهم وبناتهم في المنافسات ومتابعة أدائهم إلى بناء علاقات أسرية وطيدة، تساهم في تذليل العقبات أمام مسيرتهم الاحترافية والنمو في الرياضة.

جهود

وهنأ محمد حاجي الخوري اللاعبات اللاتي نجحن في الصعود إلى منصة التتويج، منوهاً بالمشهد الجماهيري الرائع للمهرجان ونجاحه في اجتذاب مئات العائلات لتشجيع أبنائهم الذين أصبحوا يرتبطون بشكل وثيق مع هذه الرياضة بإنجازات عدة باسم الدولة.

وأضاف: يعكس النجاح الكبير لمهرجان التحدي رؤية ودعم القيادة للرياضة والرياضيين، والجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد في نشر رياضة الجوجيتسو وتوسيع قاعدة الممارسين، والتي أضحت نموذجاً في التطوير الرياضي وتنظيم بطولات ذات مواصفات دولية فريدة.

تطلع

وأكدت فاطمة الحمادي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والتي حصدت ذهبية البراعم وزن 44 كيلوغراماً سعادتها بالفوز بالميدالية الذهبية، وقالت: أتطلع للمشاركة في البطولات المقبلة وتحقيق المزيد من الانتصارات.

وأشارت الفلبينية غابرييلا بايسون لاعبة نادي الوحدة الفائزة بذهبية الأشبال وزن 57 كيلوغراماً إلى أن الفوز حافز كبير لها لتحقيق المزيد من الانتصارات، ووجهت الشكر لعائلتها على المساندة طوال المنافسات. وقالت اللبنانية مريم داغر من نادي الجزيرة الفائزة بذهبية الناشئات وزن 48 كيلوغراماً:

بطولة التحدي هي إحدى البطولات المهمة التي تساهم في تطوير مسيرة اللاعبات، ويعد التتويج فيها مرحلة مهمة في مشوارنا نحو الاحتراف، وهدفي المقبل هو المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وسأبذل قصارى جهدي لأبلغ المستوى الفني الذي يمكنني من اعتلاء منصة التتويج.

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