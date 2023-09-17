انطلاق «الإمارات الفردية للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للرجال والسيدات وفئة تحت 20 سنة للذكور والإناث، التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وافتتح البطولة عبدالكريم حسن المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الشطرنج، بحضور سلطان علي الطاهر، عضو مجلس الإدارة رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وعثمان موسى، رئيس الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة، وعمر نعمان، رئيس الجهاز بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وفيصل الحمادي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، ومحمد الحسني، المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج.

تصدر 3 لاعبين قمة مسابقة الرجال بالفوز الأول في الجولة الأولى والحصول على نقطة، وهم: عبدالرحمن الطاهر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، وأحمد الرميثي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

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