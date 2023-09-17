سباق مونديال الفورمولا 2 ينطلق في البرتغال اليوم

المصدر: بيسو - البيان

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ينطلق، اليوم، السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، المقامة في مدينة بيسو البرتغالية بمشاركة قوية لـ 19 زورقاً.

ويشارك فريق أبوظبي بزورقيه أبوظبي 35، المتصدر حالياً الترتيب العام بقيادة راشد القمزي، وأبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري في منافسة تتجدد للمرة الثالثة هذا الموسم عبر محطات البطولة.

وحققت زوارق أبوظبي نتائج متميزة في سباق أفضل زمن أمس وينطلق زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي من المركز الثاني بالسباق الرئيسي بعد أن حقق زمناً قدره 41.579 ثانية في حين حل منصور المنصوري «زورق أبوظبي 36» في المركز الخامس بزمن 41.920 ثانية.

ويسعى راشد القمزي لمواصلة صدارة البطولة، حيث يمتلك 40 نقطة، وهي العلامة الكاملة عن الجولتين الأولى والثانية للبطولة.

فرصة

ويمتلك راشد القمزي فرصة كبيرة لحسم اللقب في هذه الجولة، خاصة وأن أقرب منافسيه جاكمو ساكي لديه 24 نقطة، وفي حال تحقيق راشد المركز الأول في جولة بيسو سيصل للنقطة 60، وبالتالي الابتعاد بشكل كافٍ عن كل منافسيه وحسم المنافسة.

وأكد راشد القمزي فرصته الكبيرة لتحقيق لقب هذه الجولة، خاصة مع الانطلاقة القوية التي بدأ بها الموسم وسجل لقب جولتين متتاليتين. وقال: أمامي فرصة كبيرة الآن، وسأسعى لاستغلالها كي أحسم اللقب منذ الآن.

تجربة

من جهته، يأمل المتسابق الشاب منصور المنصوري أن يبتعد عنه سوء الحظ الذي تعرض له منذ أول جولة هذا الموسم بعد أن تعرض زورقه للانقلاب في الجولة الأولى والافتتاحية، على الرغم من أنه كان في المركز الثالث، إضافة إلى تراجع مركزه في الجولة الثانية من البطولة وحلوله سابعاً في المنافسة.

ويمنّي المنصوري نفسه عبر هذه الجولة بأن يتمكن من تعويض ما حدث وإنهاء السباق على المنصة. وأكد منصور المنصوري الصعوبة الكبيرة للجولة الحالية بحكم أن السباق يقام في بيسو للمرة الأولى.

صعوبة

وقال: نسابق هنا للمرة الأولى ونخوض تجربة المسار في هذه المنطقة، أعتقد أن طبيعة المياه لن تختلف بالنسبة لنا كثيراً، خاصة وأننا شاركنا في مدن مشابهة في الظروف في السابق، وعلى النهر نفسه، ولكن الصعوبة ستبرز اليوم في محاولات الجميع التعويض والوصول للمراكز الأولى. وأضاف المنصوري:

في فئة الفورمولا 2 ينضم متسابقون جدد في كل موسم، وفي هذا الموسم شاهدنا حضور ستة متسابقين للمرة الأولى، جميعهم يحمل الحماس والرغبة في البروز والنجاح منذ أول ظهور.

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