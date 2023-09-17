6 مباريات في افتتاح دوري أشبال اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تنطلق، اليوم، مسابقة الدوري العام للأشبال بكرة اليد بمشاركة 15 فريقاً، هي: الشارقة أ، والشارقة ب، والنصر، والوصل، والجزيرة، وشباب الأهلي، والعين، والوحدة، ودبا الحصن، واتحاد كلباء، وخورفكان، والمدام، والبطائح، والذيد، والإمارات.

ويشهد افتتاح المنافسات 6 مباريات، ويستقبل فريق المدام نظيره الوحدة، ويلعب خورفكان مع النصر، وفي المجموعة الثانية يلعب الجزيرة مع دبا الحصن، والوصل مع البطائح، ويلتقي في المجموعة الثالثة العين مع الذيد، واتحاد كلباء مع الإمارات.

على جانب أخر، جاءت نتائج المباريات الأربع، التي أقيمت أول من أمس بدوري ناشئي اليد تحت 15 سنة طبيعية، حيث فاز شباب الأهلي على ضيفه الذيد 42 /13، والنصر على العين 32/ 26، و الجزيرة على البطائح 34 /17، وخورفكان على اتحاد كلباء 23 /22.

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