اتحاد التنس يطلق بطولاته المحلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعلن اتحاد الإمارات للتنس تنظيم سلسلة بطولات «مبادلة أبوظبي» المحلية برعاية ودعم «مبادلة» وتقام خلال الفترة من 29 الجاري ولغاية 15 ديسمبر المقبل ،وتقام لأول مرة في الإمارات بأسلوب فني وتنظيمي جديدين حيث ستقام البطولات بتصنيفين هما A و B، للأعمار من 12 و14 و16 و18 عام ،وللرجال والسيدات، ولفئة الأساتذة للأعمار أكبر من 35 عام بمعدل 5 بطولات للتصنيف A و10 بطولات للتصنيف B.

وأكد ناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد، أن تنظيم سلسلة البطولات المقبلة يعكس الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم والداعمة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية لتواصل رياضة التنس نهضتها على الجانبين المحلي والدولي، وتقام البطولة لخمس سنوات متتالية على ملاعب أبوظبي ودبي والفجيرة وبأسلوب تنظيمي مبتكر يعزز الاستدامة الرياضية.

وكشف المرزوقي عن أن نسخة 2023 ستقام خلال 45 يوماً بينما ستقام في السنوات المقبلة لخمسة مواسم خلال الفترة من 15 فبراير لغاية 15 ديسمبر من كل عام.

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