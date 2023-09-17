نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تختتم اليوم النسخة 17 لبطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، أولى مسابقات موسم كرة السلة 2023 ــ 2024، بإقامة 3 مباريات، أهمها المباراة النهائية على الكأس الغالية بين حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في السجل الذهبي للبطولة شباب الأهلي والوصل، وتقام المباراة في السابعة مساءً بصالة نادي شباب الأهلي في الممزر.

وفي الموعد نفسه تشهد صالة نادي الشارقة لقاء صاحب الأرض والبطائح لتحديد المركزين الثالث والرابع، وقبل ذلك بساعتين (الخامسة مساءً) تقام مباراة النصر وضيفه الظفرة لتحديد المركزين الخامس والسادس، وسبق لفريقي شباب الأهلي والوصل أن التقيا هذا الموسم في الجولة الثالثة للدور التمهيدي وفاز شباب الأهلي 89-١٠١.

ويحمل شباب الأهلي الرقم القياسي في الظفر بالكأس في 9 مناسبات سابقة، فيما حصل النصر على 5 ألقاب ولقب وحيد لكل من الوصل والشارقة.

وجاء وصول شباب الأهلي للمباراة النهائية بعد تصدره مجموعته في الدور التمهيدي ثم فاز على البطائح في نصف النهائي 91-95، أما الوصل فقد حل ثانياً في مجموعته بالدور التمهيدي وفاز في ربع النهائي على الظفرة 41-٨١، ونجح في تسجيل فوز غالٍ على مضيفه الشارقة في نصف النهائي بنتيجة 74-٧٧ في مباراة قوية.

وتتشابه المدرسة التدريبية للفريقين في وجود المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش مع الوصل وهو قادم هذا الموسم من الاتحاد المنستيري التونسي، وتوج معه سابقاً بلقب دوري الأندية الأفريقية الأبطال.

كما خاض ميودراغ العديد من التجارب في قيادته للفرق اللبنانية، ومنها بلوغه مع نادي بيروت نهائي بطولة الأندية العربية الأبطال لعام 2019، وتضم مسيرة المدرب الصربي على المستوى العربي تدريب الزمالك بين عامي 2009 و2011، والاتحاد السكندري في 2021، إضافة إلى تجارب خليجية بتدريب المنامة البحريني موسم 2017-٢٠١٦، وقيادته للمنتخب القطري الأول صيف 2020.

فيما يقود شباب الأهلي المدرب التونسي وليد زريدة القادم من النجم الساحلي التونسي، وصاحب الخبرة الكبيرة على المستوى الدولي، بجانب ارتباط اسمه لسنوات طويلة كلاعب ومدرب مع الاتحاد المنستيري في تونس.

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